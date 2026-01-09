Advertisement
trendingNow13068851
Hindi Newsबिजनेसक्या 2026 में भी 2000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं? जवाब जानकार हैरान हो जाएंगे आप

क्या 2026 में भी 2000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं? जवाब जानकार हैरान हो जाएंगे आप

98% से अधिक 2,000 रुपये के नोट RBI को वापस मिल चुके हैं और सिर्फ 5,669 करोड़ रुपये के नोट ही बकाया हैं. इसका मतलब है कि नोट को अमान्य नहीं किया गया है और इसे रखने पर कोई पेनल्टी नहीं है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 09, 2026, 05:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या 2026 में भी 2000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं? जवाब जानकार हैरान हो जाएंगे आप

Rupee 2000 Notes : अगर आपके पास अभी भी घर पर 2,000 रुपये के नोट हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बार-बार साफ किया है कि 2,000 रुपये का नोट अभी भी लीगल टेंडर है. भले ही इसे एक्टिव सर्कुलेशन से हटा लिया गया हो. RBI ने मई 2023 में अपनी करेंसी मैनेजमेंट एक्सरसाइज के तहत 2,000 रुपये के नोट को वापस लेने की घोषणा की थी. इस कदम का मकसद छोटे डिनॉमिनेशन के नोटों की लिक्विडिटी को बेहतर बनाना था. इसका प्रमुख कारण 2,000 रुपये का नोट रोजाना के लेन-देन के लिए आम तौर पर इस्तेमाल नहीं होता था. सबसे जरूरी बात यह है कि ये वापसी नोटबंदी नहीं थी. 98% से अधिक 2,000 रुपये के नोट RBI को वापस मिल चुके हैं और सिर्फ 5,669 करोड़ रुपये के नोट ही बकाया हैं. इसका मतलब है कि नोट को अमान्य नहीं किया गया है और इसे रखने पर कोई पेनल्टी नहीं है.

क्या 2000 रुपये के नोट अभी भी लीगल टेंडर हैं?

2026 तक 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर बने हुए हैं. लेकिन उनकी प्रैक्टिकल उपयोगिता काफी कम हो गई है. RBI पहले ही इन्हें सर्कुलेशन से वापस ले चुका है.

Add Zee News as a Preferred Source

आप 2026 में 2000 रुपये का नोट कैसे बदल सकते हैं?

हालांकि, 2000 रुपये के नोट अगली सूचना तक लीगल टेंडर बने हुए हैं, लेकिन देश में किसी भी रेगुलर बैंक ब्रांच में नोट बदलने की सुविधा 7 अक्टूबर 2023 को खत्म हो गई थी. इसका मतलब है कि अब आप बैंक जाकर अपने 2000 रुपये के नोटों को वैसे नहीं बदल सकते जैसे सर्कुलेशन में मौजूद किसी भी दूसरी करेंसी नोट के साथ किया जाता है. हालांकि, दूसरा ऑप्शन भी है. आप अभी भी 2000 रुपये का नोट बदल सकते हैं या इन्हें 19 तय RBI इश्यू ऑफिस के जरिए जमा कर सकते हैं. 19 RBI इश्यू ऑफिस हैं. आप अभी भी अपने 2000 रुपये के नोट बदल सकते हैं.

यह भी पढ़ें : बजाज और एलियांज का करार खत्‍म, 21400 करोड़ की डील से पॉल‍िसीहोल्‍डर पर असर पड़ेगा?

19 RBI इश्यू ऑफिस

ये ऑफिस अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, तिरुवनंतपुरम और बेलापुर में हैं.

RBI इश्यू ऑफिस जाए बिना 2000 रुपये के नोट बदलें?

जो लोग RBI इश्यू ऑफिस नहीं जा सकते. वे भारत में किसी भी पोस्ट ऑफिस से इंडिया पोस्ट के जरिए 2000 रुपये के नोट RBI इश्यू ऑफिस भेज सकते हैं. ताकि उन्हें उनके बैंक अकाउंट में जमा किया जा सके. ये ऑप्शन खासकर दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों, सीनियर सिटीजन या जिन्हें चलने-फिरने में दिक्कत होती है उनके लिए उपयोगी है. एक्सचेंज या जमा RBI या सरकारी नियमों के अनुसार वैलिड पहचान डॉक्यूमेंट जमा करने और ड्यू डिलिजेंस के अधीन होगा.

अगर आज कोई आपको 2000 रुपये के नोटों से पेमेंट करता है तो क्या होगा?

बैंकबाजार के CEO अधिल शेट्टी कहते हैं, '₹2,000 के नोट स्वीकार करना कानूनी है, लेकिन ये हमेशा व्यावहारिक नहीं हो सकता है. अगर आपको ऐसा नोट मिलता है, तो उसे जल्द से जल्द अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दें.' 

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Rupee 2000 Notes

Trending news

BMC चुनाव से पहले क्यों शरद पवार गुट से मिल गए अजित? अब किया खुलासा
Maharashtra news
BMC चुनाव से पहले क्यों शरद पवार गुट से मिल गए अजित? अब किया खुलासा
ट्रंप की 500% टैरिफ धमकी पर भारत का सख्त संदेश, कहा - हम दबाव में नहीं आएंगे
India US News in Hindi
ट्रंप की 500% टैरिफ धमकी पर भारत का सख्त संदेश, कहा - हम दबाव में नहीं आएंगे
अमित शाह के ऑफिस के बाहर TMC का प्रदर्शन, महुआ मोइत्रा को ले गई पुलिस
West Bengal
अमित शाह के ऑफिस के बाहर TMC का प्रदर्शन, महुआ मोइत्रा को ले गई पुलिस
I-PAC रेड मामले में ममता की एंट्री ने बढ़ाया तापमान, अमित शाह ने ED से मांगी रिपोर्ट
Pratik Jain
I-PAC रेड मामले में ममता की एंट्री ने बढ़ाया तापमान, अमित शाह ने ED से मांगी रिपोर्ट
Land for Jobs Case: लालू परिवार की बढ़ीं मुश्किलें, अब आगे इस केस में क्या होगा?
land for jobs
Land for Jobs Case: लालू परिवार की बढ़ीं मुश्किलें, अब आगे इस केस में क्या होगा?
न शॉपकीपर, न वेंडर...पश्चिम बंगाल के इस स्कूल में बना अनोखा स्टोर, हो रही चर्चा
West Bengal news
न शॉपकीपर, न वेंडर...पश्चिम बंगाल के इस स्कूल में बना अनोखा स्टोर, हो रही चर्चा
क्या आप BJP के नेता हैं या...? रामभद्राचार्य के बयान पर कांग्रेस नेता ने किया पलटवार
Rahul Gandhi
क्या आप BJP के नेता हैं या...? रामभद्राचार्य के बयान पर कांग्रेस नेता ने किया पलटवार
हल होंगी दुकानदारों की समस्याएं..राज्य ट्रेडर्स कमीशन की बैठक में क्या बोले केजरीवाल
Arvind Kejriwal
हल होंगी दुकानदारों की समस्याएं..राज्य ट्रेडर्स कमीशन की बैठक में क्या बोले केजरीवाल
असम BJP अध्यक्ष दिलीप सैकिया के खिलाफ FIR दर्ज, कांग्रेस ने लगाया 'वोट चोरी' का आरोप
Assam elections
असम BJP अध्यक्ष दिलीप सैकिया के खिलाफ FIR दर्ज, कांग्रेस ने लगाया 'वोट चोरी' का आरोप
BMC चुनाव से पहले सख्त BJP, 26 कार्यकर्ताओं को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता
Mumbai BMC Elections
BMC चुनाव से पहले सख्त BJP, 26 कार्यकर्ताओं को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता