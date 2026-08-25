/डोनाल्ड ट्रंप पर भड़का कनाडा, किया बड़ा पलटवार, अमेरिकी सामानों पर 20 अरब डॉलर के टैरिफ का ऐलान

Canada Retaliatory Tariffs : अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडा ने मंगलवार यानी 25 अगस्त को करीब 20 अरब डॉलर (US) के अमेरिकी सामान पर नए टैरिफ लगाने का ऐलान किया. इनमें स्टील, डेयरी उत्पाद, घरेलू कंपोनेंट और कृषि उपकरण शामिल हैं. इस कदम से पहले से तनावपूर्ण चल रहे दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार युद्ध और तेज होने की आशंका बढ़ गई है. ये कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 24 अगस्त को कनाडा पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी के बाद हुई है.
इस तनाव से दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक संबंधों में से एक पर असर पड़ने का खतरा है. कनाडा के नए टैरिफ केवल औद्योगिक सामानों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समुद्री भोजन, चीज, कपड़े, कॉस्मेटिक्स और टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की चीजें भी इसके दायरे में शामिल हैं. इनमें कुछ उत्पादों पर टैरिफ की दर 50 प्रतिशत तक है.
कनाडा की ये जवाबी कार्रवाई ट्रंप प्रशासन की ओर से कनाडाई सामानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद हुई है. अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद यह कदम उठाया था.
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका पर कनाडा को अपने अधीन करने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि विफल व्यापार वार्ता के दौरान अमेरिका की मांगों से ये स्पष्ट हो गया कि वो कनाडा के प्रमुख उद्योगों को 'बर्बाद करना' चाहता है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24 अगस्त को इस टकराव को और बढ़ाते हुए कनाडाई नेताओं से 'लाइन में आने' को कहा. उन्होंने मौजूदा टैरिफ से भी कहीं ज्यादा खराब परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है. ट्रंप ने कनाडाई वाहनों, ऑटो पार्ट्स और स्टील पर नए 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी भी दी है. ट्रंप ने 25 अगस्त को एक और बयान में कहा है कि अमेरिका लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है.
कनाडा की ओर से घोषित नए टैरिफ 8 सितंबर से लागू होंगे. इनकी दरें 15 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और 50 प्रतिशत होंगी. कनाडा 700 से अधिक उत्पादों पर संबंधित अमेरिकी टैरिफ दर के बराबर टैरिफ लगाएगा. इनमें पल्प और पेपर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उत्पाद शामिल हैं. कई अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 25 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा. नए उपायों का सबसे बड़ा हिस्सा स्टील और एल्युमिनियम पर लागू होगा.