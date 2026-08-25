/डोनाल्ड ट्रंप पर भड़का कनाडा, किया बड़ा पलटवार, अमेरिकी सामानों पर 20 अरब डॉलर के टैरिफ का ऐलान

Canada Retaliatory Tariffs : अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडा ने मंगलवार यानी 25 अगस्त को करीब 20 अरब डॉलर (US) के अमेरिकी सामान पर नए टैरिफ लगाने का ऐलान किया. इनमें स्टील, डेयरी उत्पाद, घरेलू कंपोनेंट और कृषि उपकरण शामिल हैं. इस कदम से पहले से तनावपूर्ण चल रहे दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार युद्ध और तेज होने की आशंका बढ़ गई है. ये कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 24 अगस्त को कनाडा पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी के बाद हुई है.