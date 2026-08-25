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डोनाल्ड ट्रंप पर भड़का कनाडा, किया बड़ा पलटवार, अमेरिकी सामानों पर 20 अरब डॉलर के टैरिफ का ऐलान

रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कनाडा ने 25 अगस्त को ऐलान किया है कि वो अमेरिका के 700 से अधिक प्रोडक्ट्स पर जवाबी टैरिफ लगाएगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 25, 2026, 10:46 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:46 PM IST
डोनाल्ड ट्रंप पर भड़का कनाडा, किया बड़ा पलटवार, अमेरिकी सामानों पर 20 अरब डॉलर के टैरिफ का ऐलान
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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