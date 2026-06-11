/होम, ऑटो और पर्सनल लोन लेने वालों के लिए बुरी खबर; इन बैंको ने बढ़ाईं दरें, जानिए EMI पर क्या होगा प्रभाव?

Banking Lending Rates : कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में चुनिंदा अवधियों के लिए 5 बेसिस प्वाइंट (bps) तक की बढ़ोतरी की है. इन दोनों बैंकों की संशोधित MCLR दरें 12 जून 2026 से प्रभावी होंगी. एक बेसिस प्वाइंट प्रतिशत के सौवें हिस्से (0.01%) के बराबर होता है.
इस बढ़ोतरी के बाद कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के उन कर्जदारों पर असर पड़ सकता है जिनके लोन MCLR से जुड़े हुए हैं. ऐसे मामलों में ब्याज दरें बढ़ने के साथ EMI भी महंगी हो सकती है. दोनों बैंकों का यह फैसला भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 5 जून 2026 को हुई मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो रेट को 5.25% पर यथावत रखने के एक सप्ताह बाद आया है.
MCLR, वो न्यूनतम ब्याज दर है जिस पर कोई बैंक किसी विशेष प्रकार का लोन दे सकता है. ये किसी भी ऋण पर ब्याज दर की निचली सीमा तय करती है. RBI ने वर्ष 2016 में MCLR व्यवस्था लागू की थी.
Canara Bank ने अपनी अल्पकालिक (Short-Term) MCLR दरों में संशोधन किया है.
संशोधित MCLR दरें इस प्रकार हैं:
Overnight MCLR को 7.90% से बढ़ाकर 7.95% किया गया है
One Month MCLR को 7.95% से बढ़ाकर 8.00% किया गया है
Three Month MCLR को 8.20% से बढ़ाकर 8.25% किया गया है
Six Month MCLR को 8.55% से बढ़ाकर 8.60% किया गया है
One Year MCLR 8.75% पर यथावत रखा गया है
Two Year MCLR 9.00% पर कोई बदलाव नहीं किया है
Three Year MCLR 9.05% पर बिना किसी बदलाव के बरकरार है
बैंक ऑफ बड़ौदा की नई MCLR दरें
बैंक ऑफ बड़ौदा ने पांच अलग-अलग अवधियों में MCLR को 5 बेसिस प्वाइंट तक बढ़ाया है.
|MCLR Tenor
|Existing MCLR (%)
|MCLR w.e.f. 12 June 2026 (%)
|Change (bps)
|Overnight
|7.80
|7.85
|+5
|One Month
|7.90
|7.95
|+5
|Three Month
|8.15
|8.20
|+5
|Six Month
|8.45
|8.50
|+5
|One Year
|8.70
|8.75
|+5
एक वर्षीय MCLR को आमतौर पर कई रिटेल लोन जैसे होम लोन और अन्य व्यक्तिगत ऋणों के लिए बेंचमार्क माना जाता है.
HDFC बैंक ने भी 8 जून 2026 से प्रभावी अपनी अधिकांश MCLR दरों में बढ़ोतरी की है. बैंक ने ओवरनाइट MCLR को 8.05% से बढ़ाकर 8.10% कर दिया है. तीन माह की MCLR 8.15% से बढ़कर 8.20% और छह माह की MCLR 8.30% से बढ़कर 8.35% हो गई है. इसके अलावा एक वर्षीय MCLR को 8.35% से बढ़ाकर 8.40% किया गया है. दो वर्षीय MCLR में 10 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी कर इसे 8.45% से 8.55% किया गया है. वहीं, तीन वर्षीय MCLR 8.60% से बढ़कर 8.65% हो गई है. हालांकि, एक माह की MCLR दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये 8.05% पर बरकरार है.
जिन ग्राहकों के होम लोन, ऑटो लोन या अन्य ऋण MCLR से जुड़े हुए हैं. उनकी ब्याज दरों और EMI पर असर पड़ सकता है. हालांकि, वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि लोन किस अवधि की MCLR से जुड़ा हुआ है और उसका रीसेट पीरियड कब पूरा होता है.