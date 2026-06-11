/होम, ऑटो और पर्सनल लोन लेने वालों के लिए बुरी खबर; इन बैंको ने बढ़ाईं दरें, जानिए EMI पर क्या होगा प्रभाव?

HDFC बैंक ने भी 8 जून 2026 से प्रभावी अपनी अधिकांश MCLR दरों में बढ़ोतरी की है. बैंक ने ओवरनाइट MCLR को 8.05% से बढ़ाकर 8.10% कर दिया है. तीन माह की MCLR 8.15% से बढ़कर 8.20% और छह माह की MCLR 8.30% से बढ़कर 8.35% हो गई है. इसके अलावा एक वर्षीय MCLR को 8.35% से बढ़ाकर 8.40% किया गया है. दो वर्षीय MCLR में 10 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी कर इसे 8.45% से 8.55% किया गया है. वहीं, तीन वर्षीय MCLR 8.60% से बढ़कर 8.65% हो गई है. हालांकि, एक माह की MCLR दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये 8.05% पर बरकरार है.