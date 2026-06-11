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होम, ऑटो और पर्सनल लोन लेने वालों के लिए बुरी खबर; इन बैंको ने बढ़ाईं दरें, जानिए EMI पर क्या होगा प्रभाव?

इस बढ़ोतरी के बाद कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के उन कर्जदारों पर असर पड़ सकता है जिनके लोन MCLR से जुड़े हुए हैं. ऐसे मामलों में ब्याज दरें बढ़ने के साथ EMI भी महंगी हो सकती है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 11, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:31 PM IST
होम, ऑटो और पर्सनल लोन लेने वालों के लिए बुरी खबर; इन बैंको ने बढ़ाईं दरें, जानिए EMI पर क्या होगा प्रभाव?
Image Credit: AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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