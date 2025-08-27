कार इंश्योरेंस का असली खेल! जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी या नॉर्मल, कौन-सा दिलाएगा लाखों की बचत?
Advertisement
trendingNow12899228
Hindi Newsबिजनेस

कार इंश्योरेंस का असली खेल! जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी या नॉर्मल, कौन-सा दिलाएगा लाखों की बचत?

कई लोग कार खरीदते समय जीरो डेप्रिसिएशन या नॉरमल इंश्योरेंस इंश्योरेंस चुनते हैं. लेकिन सभी गाड़ियों के लिए यह कवर नहीं होता. अक्सर एजेंट इसकी बारीकियां ठीक से नहीं बताते, जिससे कार मालिक बाद में परेशान हेतो हैं.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 27, 2025, 11:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कार इंश्योरेंस का असली खेल! जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी या नॉर्मल, कौन-सा दिलाएगा लाखों की बचत?

कई लोग कार खरीदते समय जीरो डेप्रिसिएशन (Zero Depreciation) या नॉरमल इंश्योरेंस (Nil Depreciation) इंश्योरेंस चुनते हैं. लेकिन सभी गाड़ियों के लिए यह कवर नहीं होता. अक्सर एजेंट इसकी बारीकियां ठीक से नहीं बताते, जिससे कार मालिक बाद में परेशान हेतो हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि जीरो डेप्रिसिएशन और नॉरमल इंश्योरेंस पॉलिसी असल में क्या है, किसे लेनी चाहिए और इसमें क्या फायदे हैं.

जीरो डेप्रिसिएशन क्या है?
जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस एक ऐड-ऑन कवर है. इसमें आपकी गाड़ी के सभी पार्ट्स चाहे वो प्लास्टिक, रबर, फाइबर या मेटल के हों, उनकी पूरी कॉस्ट यानी कीमत पर कवर मिलता है. मतलब, एक्सीडेंट के बाद अगर कोई पार्ट बदला जाता है, तो आपको उसकी पूरी कीमत मिलेगी. जबकि नॉरमल इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी पार्ट की उम्र देखकर पैसा देती है. गाड़ी पुरानी होने पर रकम और भी कम हो जाती है.

नॉरमल और जीरो डेप्रिसिएशन में है बड़ा फर्क
* नॉरमल इंश्योरेंस- जैसे-जैसे गाड़ी पुरानी होती है, क्लेम में कटौती होती है.
* जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस- गाड़ी चाहे नई हो या 5 साल पुरानी, क्लेम हमेशा पूरे दाम पर मिलेगा.लेकिन ध्यान रहे ज्यादातर कंपनियां ये कवर सिर्फ 5 साल तक की गाड़ियों को देती हैं. कुछ कंपनियां इसे 7 साल तक बढ़ाती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मान लो आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया और तीन चीजें टूट गईं.
बम्पर- कीमत 20,000 रुपये.

नॉरमल इंश्योरेंस देगा सिर्फ 10,000 रुपये (50% कटौती).
जीरो डेप्रिसिएशन देगा पूरे 20,000 रुपये.

साइड मिरर- कीमत 10,000 रुपये.
नॉरमल इंश्योरेंस देगा 6,000 रुपये.
जीरो डेप्रिसिएशन देगा पूरे 10,000 रुपये.

हेडलाइट- कीमत 10,000 रुपये.
नॉरमल इंश्योरेंस देगा 6,000 रुपये.
जीरो डेप्रिसिएशन देगा पूरे 10,000 रुपये.

यानी कुल नुकसान 40,000 रुपये का हुआ तो, नॉरमल इंश्योरेंस से हाथ आएंगे सिर्फ 22,000 रुपये मिलेंगे. वहीं, जीरो डेप्रिसिएशन से पूरे 40,000 रुपये मिलेंगे.

किन लोगों को लेना चाहिए ये इंश्योरेंस?
नई कार वाले क्योंकि शुरुआती सालों में कार का नुकसान ज्यादा महंगा पड़ता है. लग्जरी कार मालिक क्योंकि महंगे पार्ट्स के कारण क्लेम में कटौती भारी पड़ सकती है. जिन्हें एक्स्ट्रा खर्च पसंद नहीं हैं उन्हें भी ये लेना चाहिए. अगर आप चाहते हैं कि हादसे के बाद आपकी जेब से एक रुपया भी न जाए, तो ये पॉलिसी बेहतर है.जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी का प्रीमियम जरूर थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन ये आपको हर एक्सीडेंट पर बड़ी बचत कराती है.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब एडिटर. वर्तमान में बिजनेस और फाइनेंशियल न्यूज लिखते हैं. पत्रकारिता में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, खेल, स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल, ट्रैवल बीट्स पर काम का 9 वर्षों का अनुभव. सटीकता औ...और पढ़ें

TAGS

Car insurance

Trending news

नोबेल के नाम पर ये कैसा खेल? भारत पर 50% का टैरिफ वार..क्या ट्रंप को वश में कर लिया?
DNA Analysis
नोबेल के नाम पर ये कैसा खेल? भारत पर 50% का टैरिफ वार..क्या ट्रंप को वश में कर लिया?
कुछ ज्यादा हो गया... मूर्ति बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों के विरोध पर क्या बोले रामदेव
ramdev
कुछ ज्यादा हो गया... मूर्ति बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों के विरोध पर क्या बोले रामदेव
दुनिया में इकलौते McDonald's के वेज ऑनली रेस्टोरेंट्स, बिना प्याज-लहसुन वाला मेन्यू
Vegetarian McDonald's
दुनिया में इकलौते McDonald's के वेज ऑनली रेस्टोरेंट्स, बिना प्याज-लहसुन वाला मेन्यू
'बिजली, बम धमाके जैसा था...', 3-4 सेकंड में वैष्णो देवी मार्ग पर कैसे मची तबाही?
Jammu Kashmir Landslide
'बिजली, बम धमाके जैसा था...', 3-4 सेकंड में वैष्णो देवी मार्ग पर कैसे मची तबाही?
बारिश के बाद सोनमर्ग में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ की चादर ने बनाया जन्नत जैसा
sonamarg snowfall
बारिश के बाद सोनमर्ग में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ की चादर ने बनाया जन्नत जैसा
धर्म में धर्मांतरण नहीं होता...भागवत बोले- गलत काम करने वाले के प्रति करुणा दिखाएं
Mohan Bhagwat
धर्म में धर्मांतरण नहीं होता...भागवत बोले- गलत काम करने वाले के प्रति करुणा दिखाएं
क्या हिंदू से मुस्लिम को जमीन ट्रांसफर नहीं होगी? असम सरकार ने लिया धमाकेदार फैसला
Assam news
क्या हिंदू से मुस्लिम को जमीन ट्रांसफर नहीं होगी? असम सरकार ने लिया धमाकेदार फैसला
CM मान ने हेलीकॉप्टर को राहत कार्यों में लगाया, खुद भी कैबिनेट के साथ फील्ड पर उतरे
Bhagwant Mann
CM मान ने हेलीकॉप्टर को राहत कार्यों में लगाया, खुद भी कैबिनेट के साथ फील्ड पर उतरे
बारिश-बाढ़ से मचा हाहाकार, क्या पानी में डूब गई ट्रेन?वायरल वीडियो की सच्चाई जान लें
Indian railways
बारिश-बाढ़ से मचा हाहाकार, क्या पानी में डूब गई ट्रेन?वायरल वीडियो की सच्चाई जान लें
1947 में हिंदू कौम की भी आजादी... सरदार तरलोचन सिंह ने बताई नेहरू की सबसे बड़ी गलती
Jawaharlal Nehru
1947 में हिंदू कौम की भी आजादी... सरदार तरलोचन सिंह ने बताई नेहरू की सबसे बड़ी गलती
;