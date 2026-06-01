मारुति सुजुकी ने पकड़ी रफ्तार, तोड़े सारे रिकॉर्ड ; SUV के दम पर बेच डाली 242688 कारें

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Auto Sales Data May 2026: देश की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने मई 2026 में बिक्री का नया इतिहास रच दिया. कंपनी ने घरेलू बाजार, निर्यात और OEM सप्लाई को मिलाकर कुल 2,42,688 वाहनों की बिक्री दर्ज की. ये उसके अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा मासिक बिक्री आंकड़ा है. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस समय कड़ी प्रतिस्पर्धा, बदलती उपभोक्ता पसंद और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ते रुझान जैसे कई बदलावों के दौर से गुजर रही है. ऐसे माहौल में मारुति सुजुकी का ये प्रदर्शन कंपनी की मजबूत बाजार पकड़ को दर्शाता है. रिकॉर्ड बिक्री के पीछे घरेलू डिमांड के साथ-साथ निर्यात कारोबार और SUV सेगमेंट की शानदार परफॉर्मेंस की बड़ी भूमिका रही है.
मई महीने में कंपनी की कुल बिक्री 2,42,688 यूनिट्स रही. ये किसी भी एक महीने में हासिल किया गया उसका सर्वोच्च आंकड़ा है. इस बिक्री में घरेलू डिलीवरी, अन्य कंपनियों को की गई सप्लाई और निर्यात शामिल हैं. घरेलू बाजार में भी कंपनी ने नया रिकॉर्ड बनाया है. मई 2026 में मारुति सुजुकी ने 1,93,535 यूनिट्स की बिक्री की. ये अब तक की सबसे अधिक मासिक घरेलू बिक्री है. तुलना करें तो पिछले वर्ष मई में कंपनी ने 1,35,962 वाहनों की बिक्री की थी.
मिनी और कॉम्पैक्ट कारों की कैटेगरी में मारुति ने कुल 97,830 यूनिट्स बेचीं. इस कैटेगरी में ऑल्टो K10, एस-प्रेसो, स्विफ्ट, वैगनआर, बलेनो और डिजायर जैसे लोकप्रिय मॉडल शामिल रहे. वहीं, SUV और यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट ने भी मजबूत कंट्रीब्यूशन दिया. ब्रेजा, ग्रैंड विटारा, फ्रॉन्क्स, अर्टिगा और इनविक्टो जैसे मॉडलों की मदद से कंपनी ने 79,267 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है. ये सेगमेंट अब मारुति के कुल पोर्टफोलियो में अहम हिस्सेदारी रखता है.
इसके अलावा, कंपनी की लोकप्रिय वैन ईको की 13,240 यूनिट्स और लाइट कमर्शियल व्हीकल सुपर कैरी की 3,198 यूनिट्स मई के दौरान ग्राहकों तक पहुंचीं.
मारुति सुजुकी ने मई 2026 में 41,914 वाहनों का निर्यात किया. पिछले कुछ वर्षों में भारत, सुजुकी के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक उत्पादन और निर्यात केंद्र के रूप में उभरा है. भारत में निर्मित वाहन अब दुनिया के कई देशों में भेजे जा रहे हैं. इसके साथ ही कंपनी ने मई महीने में 7,239 यूनिट्स अन्य OEM कंपनियों को भी सप्लाई कीं.
कंपनी की बिक्री में टियर-2 और टियर-3 शहरों की भूमिका लगातार बढ़ रही है. मजबूत डीलर नेटवर्क, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक व्यापक पहुंच तथा आसान फाइनेंसिंग ऑप्शन ने मारुति को इन बाजारों में बढ़त दिलाई है. बढ़ती आय और निजी वाहन रखने की बढ़ती जरूरत ने भी मांग को मजबूती दी है. यही वजह है कि कंपनी की बिक्री में छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों का योगदान लगातार बढ़ता नजर आ रहा है.
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