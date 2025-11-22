'मेरी 8 लाख की कार अब 1.5 लाख की, लेकिन पत्नी की ज्वेलरी..' इन्वेस्टर की पोस्ट ने इंटरनेट पर मचाई धूम

Investment Strategy: फाइनेंशियल इन्वेस्टर AK मंडन का हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर किया गया पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हो गया है. पोस्ट में उन्होंने मजाकिया अंदाज में अपने और अपनी पत्नी के निवेशों की अलग-अलग कीमतों की तुलना की है. मंडन ने बताया कि उन्होंने 10 साल पहले 8 लाख रुपए की कार खरीदी, जो आज केवल 1.5 लाख रुपए की है, जबकि उनकी पत्नी ने उसी समय 8 लाख रुपए का सोना खरीदा, जिसकी कीमत अब बढ़कर 32 लाख रुपए हो गई है.

उन्होंने आगे अपने 1 लाख रुपए के स्मार्टफोन का जिक्र किया. ये अब केवल 8,000 रुपए का है, जबकि उनकी पत्नी ने वही रकम सोने में निवेश की और आज उसका मूल्य 2 लाख रुपए है. मंडन ने हंसते हुए बताया कि जब उन्होंने सुझाव दिया कि सोने में निवेश छोड़कर वे छुट्टी पर जाएं, तो उनकी पत्नी ने जवाब दिया, छुट्टी 5 दिन की होती है, सोना 5 पीढ़ियों तक रहता है.

8 लाख की कार अब 1.5 लाख की

मंडन ने X (पूर्व में Twitter) पर लिखा, '10 साल पहले मैंने 8 लाख रुपए की कार खरीदी. उसने 8 लाख का सोना खरीदा. आज- कार की कीमत 1.5 लाख. उसका सोना? 32 लाख. मैंने कहा, सोना छोड़ें, छुट्टी पर चलें? उसने कहा, छुट्टी 5 दिन की होती है, सोना 5 पीढ़ियों तक रहता है. मैंने 1 लाख का फोन खरीदा. उसने सोना खरीदा. अब? फोन की कीमत 8 हजार है उसका सोना? 2 लाख.

पोस्ट के आने के बाद इसे हजारों लाइक और शेयर मिले. कमेंट्स में भारतीय संस्कृति और व्यक्तिगत फाइनेंस पर बहस दिखाई दी. कुछ लोगों ने अनुभव आधारित खर्च को महत्व दिया, जबकि कईयों ने हंसी-मजाक में इसपर प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, 'छुट्टी 5 दिन की होती है, यादें जीवनभर रहती हैं. सोना लॉकर में बैठा रहता है. कार परिवार को यात्रा पर ले जाती है. फोन प्रियजनों से जोड़ता है. जीवन के कुछ बेहतरीन निवेश बैलेंस शीट में नहीं दिखते.

वित्तीय निर्णयों में ज्यादा समझदार होती हैं पत्नियां

वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, 'पत्नियां अक्सर लॉन्ग टर्म के वित्तीय निर्णयों में ज्यादा समझदार होती हैं (और सच मानो, वे अक्सर सही होती हैं). इस पोस्ट ने एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और वित्तीय तथ्य को उजागर किया भारत में सोना सिर्फ लक्जरी नहीं, बल्कि पारंपरिक और स्थायी परिवारिक संपत्ति का प्रतीक है. ये कार और गैजेट्स जैसे अल्पकालिक खर्चों से कहीं अधिक टिकाऊ होता है. भारतीय महिलाएं अक्सर घरेलू संसाधनों के मैनेजमेंट में निपुण होती हैं और सोने में निवेश करना उन्हें सुरक्षा, स्थायित्व और परिवारिक विरासत के मूल्यों से जोड़ता है.