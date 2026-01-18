वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत करेगा दमदार प्रदर्शन, 7% ग्रोथ का अनुमान, केयरएज का बड़ा दावा

केयरएज की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की GDP 7% की शानदार दर से बढ़ सकती है. अभी दुनिया के कई बड़े देश आर्थिक मंदी और महंगाई से जूझ रहे हैं, वहीं, इस रिपोर्ट में भारत की ग्रोथ दुनिया के लिए एक नजीर पेश कर रही है.
CareEdge Ratings : इस वक्त दुनिया में उथल पुथल मची हुई है. अमेरिका, वेनेजुएला..........रूस और यूक्रेन सही कई देश तमाम बखेड़े में उलझे हुए हैं. लेकिन इसी बीच रेटिंग एजेंसी केयरएज की रिपोर्ट भारत के लिए खुशखबरी लेकर आई है. केयरएज की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की GDP 7% की शानदार दर से बढ़ सकती है. अभी दुनिया के कई बड़े देश आर्थिक मंदी और महंगाई से जूझ रहे हैं, वहीं, इस रिपोर्ट में भारत की ग्रोथ दुनिया के लिए एक नजीर पेश कर रही है.
मजबूत ग्रोथ के पीछे क्या हैं कारण?
केयरएज रेटिंग्स के मुताबिक, इस मजबूत ग्रोथ के पीछे की वजह घटती महंगाई, ब्याज दरों में कमी, टैक्स का काम होने के साथ एक्सपोर्ट पर दबाव के बावजूद भारत का सर्विस सेक्टर विदेशी मुद्रा भंडार को सपोर्ट देना है. बढ़ती कीमतों पर लगाम लगने से आम जनता की जेब पर बोझ कम हुआ है. वहीं, RBI ने दरों में कटौती की, जिससे कर्ज सस्ता हुआ है.
जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान
सरकार द्वारा जारी फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट (FAE) के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है और देश की जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान है. रेटिंग एजेंसी के मुताबिक, इस आर्थिक रफ्तार को इनकम टैक्स में कटौती, जीएसटी दरों में बदलाव, सर्विस के निर्यात में लगातार मजबूती, महंगाई के दबाव में कमी और आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती से समर्थन मिला है. केयरएज रेटिंग्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में जारी उथल-पुथल के बावजूद भारत की घरेलू आर्थिक बुनियाद काफी हद तक मजबूत बनी हुई है.
नॉमिनल GDP ग्रोथ 10.1 परसेंट रहने का अनुमान
2026-27 के लिए केयरएज ने रियल GDP ग्रोथ 7 परसेंट और नॉमिनल GDP ग्रोथ 10.1 परसेंट रहने का अनुमान लगाया है. 2026-27 में भारत का मैक्रोइकोनॉमिक आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है. केयरएज के चीफ रेटिंग ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सचिन गुप्ता ने कहा कि जैसे ही भारत 2026 में कदम रखेगा, मैक्रोइकोनॉमिक तस्वीर पहली नजर में काफी उत्साहजनक दिखती है. गुप्ता ने कहा कि महंगाई काफी हद तक कंट्रोल में है, ब्याज दरें सही हैं और बैंकिंग सेक्टर एक दशक से अधिक समय में अपनी सबसे अच्छी स्थिति में है, जिसे कम नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स और मजबूत कॉर्पोरेट क्रेडिट क्वालिटी का सपोर्ट मिल रहा है.
चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
हाल ही में भारत ने आर्थिक मोर्चे पर कमाल कर दिया है. भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. भारत सरकार की ओर से साल के आखिर में की गई आर्थिक समीक्षा के मुताबिक, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. सरकार के अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि भारत आने वाले 3 साल में जर्मनी को भी पछाड़ देगा.
जर्मनी को पीछे छोड़ने की तैयारी
सरकार के मुताबिक, 4.18 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और अगले 2.5 से 3 सालों में 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की अनुमानित GDP के साथ जर्मनी को तीसरे स्थान से हटाने के लिए तैयार है. सरकार का यह आशावादी नजरिया ऐसे समय में आया है जब अगस्त में भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने के कारण अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ के बाद अर्थव्यवस्था को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
रियल GDP ग्रोथ
वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की रियल GDP 8.2% बढ़ी है. ये पिछली तिमाही के 7.8% और वित्त वर्ष 2024-25 की आखिरी तिमाही के 7.4% से अधिक है. ये ग्रोथ मजबूत घरेलू डिमांड के कारण हुई है, जबकि वैश्विक व्यापार और पॉलिसी में अनिश्चितताएं बनी रहीं. रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड 8.1% बढ़ा है. इसे इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के अच्छे प्रदर्शन से सपोर्ट मिला है.