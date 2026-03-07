नहीं थमेगी दुनिया की तेल वाली 'गली', ऑयल-गैस संकट के बीच आई खुशखबरी, ईरान खोल सकता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज

Strait of Hormuz : सरकारी अधिकारियों ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य के आस-पास कार्गो आवाजाही फिर से शुरू हो सकती है, जिससे वैश्विक तेल प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों पर दबाव कम हो जाएगा. हमें अधिक भरोसा हो रहा है.भारत के एनर्जी स्टॉक की स्थिति सुधर रही है. ये जानकारी सरकार के सूत्रों ने दी है. सरकारे के सूत्रों ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी.

भारत ने होर्मुज जलडमरूमध्य के अलावा दूसरे सोर्स से अपने क्रूड इंपोर्ट का 10% बढ़ा दिया है. 60% क्रूड ऑयल इंपोर्ट, जो होर्मुज जलडमरूमध्य के अलावा दूसरे सोर्स से होता था. अब 60% से बढ़कर 70% हो गया है. LPG की कीमत बढ़ने के कांग्रेस के आरोप पर सरकार के सूत्रों ने कहा, 'उनका आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है. ये सिर्फ पेट्रोल और डीजल के लिए कहा गया था. ये LPG के बारे में नहीं था. आज हम फिर से भरोसा दिलाते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी.'

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भारत के लिए है जरूरी

पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ने के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में शिपिंग बाधित होने की आशंकाएं तेज हो गई हैं. ये जलडमरूमध्य पर्शियन गल्फ को अरब सागर से जोड़ता है और दुनिया के कुल तेल शिपमेंट का लगभग 20 प्रतिशत हर दिन इसी रास्ते से गुजरता है. इसी वजह से इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा चोकपॉइंट्स में से एक माना जाता है. भारत के लिए (जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है) लगभग 40–50 प्रतिशत कच्चे तेल का आयात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते ही होता है. ऐसे में यह मार्ग देश की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

अमेरिका ने भारत को दी छूट

सरकारी सूत्रों ने कहा कि भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी प्रतिबंध छूट के तहत 4 मार्च तक जहाजों पर लोड किए गए रूसी कच्चे तेल को खरीदने की अनुमति दी गई है.