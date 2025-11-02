Advertisement
trendingNow12985726
Hindi Newsबिजनेस

फेस्टिव सीजन को मिला GST रिफॉर्म का बूस्टर डोज, कारों की सेल ने बनाया सुपर रिकॉर्ड

सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म कर सेल को बढ़ावा दिया. सरकार की इस पहल से ऑटोमोबाइल सेक्टर को काफी फायदा मिला है. कारों की सेल को बूस्ट मिला और अक्तूबर में नया रिकॉर्ड बन गया.  भारत में यात्री वाहनों (पीवी) की बिक्री अक्टूबर में अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर रही.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 02, 2025, 10:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फेस्टिव सीजन को मिला GST रिफॉर्म का बूस्टर डोज, कारों की सेल ने बनाया सुपर रिकॉर्ड

Cars Sell in India: सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म कर सेल को बढ़ावा दिया. सरकार की इस पहल से ऑटोमोबाइल सेक्टर को काफी फायदा मिला है. कारों की सेल को बूस्ट मिला और अक्तूबर में नया रिकॉर्ड बन गया.  भारत में यात्री वाहनों (पीवी) की बिक्री अक्टूबर में अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर रही. इसकी वजह जीएसटी सुधार और मजबूत त्योहारी मांग थी. यह जानकारी इंडस्ट्री डेटा शेयर करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से रविवार को दी गई.

यात्री वाहनों की थोक बिक्री अक्टूबर में सालाना आधार पर 17.23 प्रतिशत बढ़कर 4,70,227 यूनिट्स हो गई है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 4,01,105 यूनिट्स थी. वित्त मंत्री सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा,  अक्टूबर में मात्रा के हिसाब से भारत की यात्री वाहन इंडस्ट्री ने रिकॉर्ड बनाया है. इसकी वजह जीएसटी में सुधार और मजबूत त्योहारी मांग थी, जिसके कारण कई ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने रिकॉर्ड मासिक थोक बिक्री दर्ज की है.

इससे पहले सबसे अधिक यात्री वाहन बिक्री का रिकॉर्ड जनवरी 2025 में बना था. इस दौरान 4,05,522 यूनिट्स की बिक्री हुई थी. मंत्री ने पोस्ट में आगे लिखा यह अब तक की सबसे अच्छी घरेलू मासिक बिक्री है, जिसने जनवरी 2025 में 4,05,522 यूनिट्स के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.जानकारों का कहना है कि कम जीएसटी दरों और आकर्षक त्योहारी ऑफर्स ने ज्यादा ग्राहकों को कार खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कई वाहन निर्माताओं को अपनी अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज करने में मदद मिली. 

Add Zee News as a Preferred Source

किआ इंडिया, स्कोडा ऑटो इंडिया, निसान मोटर इंडिया और महिंद्रा जैसी प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों ने अक्टूबर महीने में शानदार बिक्री दर्ज की है.शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, किआ इंडिया ने भारतीय बाजार में प्रवेश करने के बाद से अक्टूबर में 29,556 यूनिट्स की बिक्री के साथ अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ मासिक बिक्री प्रदर्शन हासिल किया.इसी प्रकार, स्कोडा ने अक्टूबर में 8,252 यूनिट्स बेचीं, जो उसकी अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री है.आईएएनएस

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

GST

Trending news

शर्मनाक! दलित छात्र के पैंट में रखा बिच्छू, पिता का प्रिंसिपल-टीचर पर संगीन इल्जाम
Scorpion
शर्मनाक! दलित छात्र के पैंट में रखा बिच्छू, पिता का प्रिंसिपल-टीचर पर संगीन इल्जाम
धरे रह गए सारे नियम, एयर इंडिया के दो पायलट बिना लाइसेंस उड़ा रहे थे प्लेन!
AIR INDIA
धरे रह गए सारे नियम, एयर इंडिया के दो पायलट बिना लाइसेंस उड़ा रहे थे प्लेन!
पश्चिम बंगाल में BSF के जवानों ने किसान को बांग्लादेशी समझकर पीटा, इलाके में तनाव
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में BSF के जवानों ने किसान को बांग्लादेशी समझकर पीटा, इलाके में तनाव
मुंबई तर-बतर, उत्तर भारत बना गैस चैंबर; क्या बरसेगी राहत की बारिश, जानें मौसम अपडेट
weather update
मुंबई तर-बतर, उत्तर भारत बना गैस चैंबर; क्या बरसेगी राहत की बारिश, जानें मौसम अपडेट
खराब मौसम, तेज हवाएं, फिर भी नहीं मानी हार... 'नए भारत' ने कैसे स्पेस में बजाया डंका
isro news
खराब मौसम, तेज हवाएं, फिर भी नहीं मानी हार... 'नए भारत' ने कैसे स्पेस में बजाया डंका
इसरो ने रचा 'बाहुबली' इतिहास, भारत ने स्पेस में भेजा अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट
isro latest news in hindi
इसरो ने रचा 'बाहुबली' इतिहास, भारत ने स्पेस में भेजा अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट
बेंगलुरु में तेज रफ्तार एंबुलेंस का कहर, तोड़ी रेड लाइट, स्कूटर पर बैठे कपल को रौंदा
bengaluru news
बेंगलुरु में तेज रफ्तार एंबुलेंस का कहर, तोड़ी रेड लाइट, स्कूटर पर बैठे कपल को रौंदा
'मेरी जमीन, मेरा मंदिर' चिन्ना तिरुपति मंदिर में भगदड़ पर क्या बोले मुख्य पुजारी
andhra pradesh news in hindi
'मेरी जमीन, मेरा मंदिर' चिन्ना तिरुपति मंदिर में भगदड़ पर क्या बोले मुख्य पुजारी
भारत-इजरायल की डील ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, 8,000 करोड़ का आया है खर्च
india israel deal
भारत-इजरायल की डील ने उड़ाए पाकिस्तान के तोते, 8,000 करोड़ का आया है खर्च
मौत के वक्त किस गिल्ट में था औरंगजेब, क्या थे उसके आखिरी शब्द; कम लोगों को पता होगा
Aurangzeb
मौत के वक्त किस गिल्ट में था औरंगजेब, क्या थे उसके आखिरी शब्द; कम लोगों को पता होगा