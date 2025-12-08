Income Tax alert: आप वाइफ को दे रहे हैं कैश तो पहले समझ लें ये रूल नहीं तो...

Income Tax alert: पति-पत्नी के बीच पैसों का लेन-देन तो आम बात है, लेकिन अगर ये कैश में और बिना सही जानकारी के किया जाए, तो इनकम टैक्स विभाग से नोटिस आ सकता है. आप हर महीने UPI या कैश में घर के खर्च के लिए अपनी पत्नी को पैसे भेजते हैं. तो आपको कुछ इनकम टैक्स नियमों के बारे में पता होना चाहिए, जिनकी वजह से आपको टैक्स का नोटिस आ सकता है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 269SS और 269T के मुताबिक, एक तय रकम से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन को टैक्सेबल इनकम का हिस्सा माना जाएगा.

क्या हैं इनकम टैक्स नियम?

आमतौर पर पति द्वारा पत्नी को दिए गए पैसे पर टैक्स नहीं लगता है. हालांकि, अगर आपकी पत्नी मिली हुई रकम को फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD), प्रॉपर्टी, या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है. तो ऐसे इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम को आपके टैक्स रिटर्न में शामिल किया जा सकता है.

20,000 रुपये से अधिक ट्रांसफर करने से बचें

20,000 रुपये से अधिक की रकम के लिए जांच से बचने के लिए RTGS, NEFT या चेक का इस्तेमाल करें. अगर रकम तोहफे के तौर पर दी गई है, तो कोई टैक्स नोटिस जारी नहीं किया जाएगा.

क्या है पत्नी को कैश देने का रूल

इनकम टैक्स के सेक्शन 269SS और 269T के तहत कैश लेन-देन की एक तय सीमा होती है. नियम के मुताबिक, ₹20,000 से ज्यादा की रकम नकद में देना या लेना सही नहीं माना जाता, ऐसी स्थिति में बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन करना जरूरी होता है. अगर आप सेक्शन 269SS या 269T के तहत कहीं भी ₹20,000 से ज्यादा का लेन-देन नकद में करते हैं, तो जितनी रकम का कैश ट्रांजैक्शन होगा उतनी ही राशि की पेनल्टी लग सकती है और इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है. इसलिए बेहतर है कि ₹20,000 से अधिक का कोई भी लेन-देन हमेशा बैंकिंग माध्यम से ही किया जाए.

क्या हैं सेक्शन 269SS और 269T?

सेक्शन 269SS: 20,000 रुपये से अधिक के कैश एडवांस, लोन या डिपॉज़िट लेने पर रोक लगाती है.

सेक्शन 269T: 20,000 रुपये से अधिक के लोन या डिपॉज़िट का पेमेंट बैंकिंग चैनलों के जरिए करने की जरूरत होती है.

टैक्स से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए अपने जीवनसाथी के फाइनेंस से डील करते समय इन नियमों का पालन करने की कोशिश करें.