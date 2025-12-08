Advertisement
trendingNow13033766
Hindi Newsबिजनेस

Income Tax alert: आप वाइफ को दे रहे हैं कैश तो पहले समझ लें ये रूल नहीं तो...

आमतौर पर पति द्वारा पत्नी को दिए गए पैसे पर टैक्स नहीं लगता है. हालांकि, अगर आपकी पत्नी मिली हुई रकम को फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD), प्रॉपर्टी या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है. तो ऐसे इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम को आपके टैक्स रिटर्न में शामिल किया जा सकता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 08, 2025, 05:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Income Tax alert: आप वाइफ को दे रहे हैं कैश तो पहले समझ लें ये रूल नहीं तो...

Income Tax alert:  पति-पत्नी के बीच पैसों का लेन-देन तो आम बात है, लेकिन अगर ये कैश में और बिना सही जानकारी के किया जाए, तो इनकम टैक्स विभाग से नोटिस आ सकता है. आप हर महीने UPI या कैश में घर के खर्च के लिए अपनी पत्नी को पैसे भेजते हैं. तो आपको कुछ इनकम टैक्स नियमों के बारे में पता होना चाहिए, जिनकी वजह से आपको टैक्स का नोटिस आ सकता है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 269SS और 269T के मुताबिक, एक तय रकम से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन को टैक्सेबल इनकम का हिस्सा माना जाएगा.

क्या हैं इनकम टैक्स नियम?

आमतौर पर पति द्वारा पत्नी को दिए गए पैसे पर टैक्स नहीं लगता है. हालांकि, अगर आपकी पत्नी मिली हुई रकम को फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD), प्रॉपर्टी, या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है. तो ऐसे इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम को आपके टैक्स रिटर्न में शामिल किया जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

20,000 रुपये से अधिक ट्रांसफर करने से बचें

20,000 रुपये से अधिक की रकम के लिए जांच से बचने के लिए RTGS, NEFT या चेक का इस्तेमाल करें. अगर रकम तोहफे के तौर पर दी गई है, तो कोई टैक्स नोटिस जारी नहीं किया जाएगा. 

क्या है पत्नी को कैश देने का रूल

इनकम टैक्स के सेक्शन 269SS और 269T के तहत कैश लेन-देन की एक तय सीमा होती है. नियम के मुताबिक, ₹20,000 से ज्यादा की रकम नकद में देना या लेना सही नहीं माना जाता, ऐसी स्थिति में बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन करना जरूरी होता है.  अगर आप सेक्शन 269SS या 269T के तहत कहीं भी ₹20,000 से ज्यादा का लेन-देन नकद में करते हैं, तो जितनी रकम का कैश ट्रांजैक्शन होगा उतनी ही राशि की पेनल्टी लग सकती है और इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है. इसलिए बेहतर है कि ₹20,000 से अधिक का कोई भी लेन-देन हमेशा बैंकिंग माध्यम से ही किया जाए.

क्या हैं सेक्शन 269SS और 269T?

सेक्शन 269SS: 20,000 रुपये से अधिक के कैश एडवांस, लोन या डिपॉज़िट लेने पर रोक लगाती है.
सेक्शन 269T: 20,000 रुपये से अधिक के लोन या डिपॉज़िट का पेमेंट बैंकिंग चैनलों के जरिए करने की जरूरत होती है.

टैक्स से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए अपने जीवनसाथी के फाइनेंस से डील करते समय इन नियमों का पालन करने की कोशिश करें.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Income Tax Alert

Trending news

पीएम मोदी भाषण अच्छा देते हैं... जब भरी संसद में प्रियंका ने कर दी PM की तारीफ!
priyanka gandhi
पीएम मोदी भाषण अच्छा देते हैं... जब भरी संसद में प्रियंका ने कर दी PM की तारीफ!
SIR का काम खत्म होने में बस 72 घंटे बाकी, बंगाल-तमिलनाडु में कितने वोट कटने का खतरा
Sir
SIR का काम खत्म होने में बस 72 घंटे बाकी, बंगाल-तमिलनाडु में कितने वोट कटने का खतरा
'बंगाल चुनाव आ रहा है...', वंदे मातरम् पर चढ़ा संसद का पारा, प्रियंका का हमला
priyanka gandhi
'बंगाल चुनाव आ रहा है...', वंदे मातरम् पर चढ़ा संसद का पारा, प्रियंका का हमला
'वंदे मातरम्' क्यों नहीं बना राष्ट्रगान? केवल 2 लाइनें ही गाए जाने की वजह
Vande Mataram controversy
'वंदे मातरम्' क्यों नहीं बना राष्ट्रगान? केवल 2 लाइनें ही गाए जाने की वजह
कश्मीर में विदेशी जासूसी का शक? लद्दाख से श्रीनगर तक बिना इजाजत घूमता रहा चीनी युवक
hindi Jammu and Kashmir news
कश्मीर में विदेशी जासूसी का शक? लद्दाख से श्रीनगर तक बिना इजाजत घूमता रहा चीनी युवक
'कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं तो कभी नेताजी...', PM मोदी के भाषण पर ममता का पलटवार
PM Modi
'कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं तो कभी नेताजी...', PM मोदी के भाषण पर ममता का पलटवार
नोटों से भरे 11 संदूक...बाबरी मस्जिद के लिए आया इतना दान, गिनती का वीडियो वायरल
Babri Masjid
नोटों से भरे 11 संदूक...बाबरी मस्जिद के लिए आया इतना दान, गिनती का वीडियो वायरल
हर साल 75,000 महिलाओं की मौत! सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की बढ़ी मांग
cervical cancer
हर साल 75,000 महिलाओं की मौत! सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की बढ़ी मांग
मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
Arun Govil
मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन
BJP
बंगाल-तमिलनाडु में NDA को मिलेगा जनता का साथ, शिवसेना ने किया अमित शाह का समर्थन