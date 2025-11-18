Advertisement
जनवरी तक नोट‍िफाई होगा नया ITR फॉर्म, 1 अप्रैल से लागू होगा नया इनकम टैक्‍स एक्‍ट; क्‍या-क्‍या बदल जाएगा?

New Income Tax Act: नए इनकम टैक्‍स एक्‍ट को लेकर प‍िछले काफी द‍िनों से तैयार‍ियां चल रही हैं. अब सीबीडीटी (CBDT) की तरफ से इस बात पर जोर द‍िया जा रहा है क‍ि नया रिटर्न फॉर्म आसान होना चाह‍िए और इससे टैक्‍सपेयर को क‍िसी तरह की परेशानी न हो.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 18, 2025, 02:31 PM IST
Income Tax Act 2025: सब कुछ सही रहा तो आने वाले कुछ ही महीनों में मौजूदा इनकम टैक्स कानून में बड़ा बदलाव देखने को म‍िल सकता है. इसमें बदलाव के बाद काफी चीजें बदल जाएंगी. जी हां, 64 साल पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 (Income Tax Act of 1961) खत्‍म होने जा रहा है. नया स्ट्रीमलाइन इनकम टैक्स एक्ट 2025 (Income Tax Act, 2025) के 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की उम्‍मीद है. सीबीडीटी (CBDT) चेयरमैन रवि अग्रवाल की तरफ से बताया गया क‍ि इसके लिए सभी नए आईटीआर फॉर्म और नियम 1 जनवरी 2026 तक नोटिफाई कर द‍िये जाएंगे.

टैक्‍सपेयर को क‍िसी तरह की परेशानी न हो

सीबीडीटी (CBDT) की तरफ से इस बात पर भी जोर द‍िया जा रहा है क‍ि नए रिटर्न फॉर्म आसान होने चाह‍िए और टैक्‍सपेयर को क‍िसी तरह की परेशानी न हो. सीबीडीटी चीफ रवि अग्रवाल ने बताया क‍ि हमारी तरफ से फॉर्म और नियम डिजाइन क‍िये जा रहे हैं. जनवरी तक इनको नोटिफाई क‍िया जाएगा ताक‍ि टैक्‍सपेयर और सॉफ्टवेयर कंपन‍ियां अपने स‍िस्‍टम पहले से तैयार कर लें.

पुराने नियमों में क्‍या परेशानी थी?
मौजूदा न‍ियम को पुरानी कानूनी भाषा में ल‍िखा गया है, जिन्हें समझना काफी मुश्किल होता है. वैल्‍यूएशन रूल्स, TDS रूल्स में इंटरप्र‍िटेशन की द‍िक्‍कतें आती रहती हैं. नए एक्ट में न‍ियम मौजूदा से काफी आसान हो गए हैं. इनमें पहले के मुकाबले शब्‍द कम क‍िये गए हैं और टेबल-फॉर्मूला डाला गया है. उम्मीद की जा रही है क‍ि नए नियमों में ढेर सारे उदाहरण, इलस्ट्रेशन और आसान भाषा होगी.

TDS वाले स्ट्रक्चर का फायदा कैसे मिलेगा?
नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में TDS के सभी प्रावधान पूरी तरह री-ऑर्गनाइज किये गए हैं. रेजिडेंट को पेमेंट, नॉन-रेजिडेंट को पेमेंट, नो TDS वाली सिचुएशन अलग-अलग कैटेगरी में हैं. नए फॉर्म भी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे ताकि TDS काटना और जमा करना पहले से ज्‍यादा आसान हो जाए.

टैक्सपेयर्स को क्या करना चाहिए?
अभी से अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ERP सिस्टम को अपडेट करने की तैयारी शुरू कर दें. जनवरी 2026 में जैसे ही नए फॉर्म को नोट‍िफाई क‍िया जाएगा. आपके CA और सॉफ्टवेयर वेंडर को भी इसकी तुरंत ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. सीबीडीटी की तरफ से वादा क‍िया गया क‍ि नया सिस्टम इतना आसान होगा क‍ि पुराने एक्ट से ट्रांजिशन काफी स्‍मूथ रहेगा.

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

