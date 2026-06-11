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टैक्सपेयर्स ध्यान दें! FY27 में इन 6 तरह के मामलों की होगी जांच; CBDT ने जारी की गाइडलाइंस

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान कम्पलीट स्क्रूटिनी के लिए 6 श्रेणियों के मामलों की पहचान की है, जिन्हें अनिवार्य रूप से जांच के लिए चुना जाएगा. CBDT के दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में दाखिल किए गए आयकर रिटर्न से संबंधित नोटिस 30 जून 2026 तक जारी किए जाने चाहिए.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 11, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:01 PM IST
टैक्सपेयर्स ध्यान दें! FY27 में इन 6 तरह के मामलों की होगी जांच; CBDT ने जारी की गाइडलाइंस
Image Credit: Canva

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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