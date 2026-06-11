/टैक्सपेयर्स ध्यान दें! FY27 में इन 6 तरह के मामलों की होगी जांच; CBDT ने जारी की गाइडलाइंस

अनिवार्य स्क्रूटनी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के तहत की जाने वाली एक प्रक्रिया है. इसमें कुछ रिटर्न को पहले से निर्धारित कानूनी या प्रशासनिक मानदंडों के आधार पर विस्तृत जांच के लिए चुना जाता है. जो मामले अनिवार्य स्क्रूटनी के दायरे में आते हैं, उन्हें डेटा एनालिटिक्स या जोखिम आधारित चयन की आवश्यकता नहीं होती. ऐसे मामलों में टैक्सपेयर को धारा 143(2) के तहत नोटिस जारी किया जाता है और उसे संबंधित दस्तावेज, रिकॉर्ड और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने होते हैं. अधिकांश मामलों में जांच फेसलेस असेसमेंट प्रणाली के माध्यम से की जाती है.