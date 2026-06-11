/टैक्सपेयर्स ध्यान दें! FY27 में इन 6 तरह के मामलों की होगी जांच; CBDT ने जारी की गाइडलाइंस

ITR Filing Alert : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के दौरान इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की अनिवार्य पूर्ण जांच के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. बोर्ड ने 6 ऐसी श्रेणियों की पहचान की है, जिनके अंतर्गत आने वाले मामलों को आयकर विभाग खुद ही विस्तृत जांच के लिए चुनेगा.
CBDT के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में दाखिल किए गए आयकर रिटर्न से संबंधित धारा 143(2) के तहत नोटिस सामान्य तौर पर 30 जून 2026 तक जारी किए जाने होंगे. निर्धारित समय सीमा के भीतर नोटिस जारी नहीं होने पर आमतौर पर रिटर्न को इन प्रावधानों के तहत जांच के लिए नहीं लिया जा सकेगा.
अनिवार्य स्क्रूटनी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के तहत की जाने वाली एक प्रक्रिया है. इसमें कुछ रिटर्न को पहले से निर्धारित कानूनी या प्रशासनिक मानदंडों के आधार पर विस्तृत जांच के लिए चुना जाता है. जो मामले अनिवार्य स्क्रूटनी के दायरे में आते हैं, उन्हें डेटा एनालिटिक्स या जोखिम आधारित चयन की आवश्यकता नहीं होती. ऐसे मामलों में टैक्सपेयर को धारा 143(2) के तहत नोटिस जारी किया जाता है और उसे संबंधित दस्तावेज, रिकॉर्ड और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने होते हैं. अधिकांश मामलों में जांच फेसलेस असेसमेंट प्रणाली के माध्यम से की जाती है.
CBDT ने छह श्रेणियों के मामलों को पूर्ण स्क्रूटनी के लिए चिन्हित किया है.
1. सर्वे वाले मामले
जिन टैक्सपेयर के परिसरों पर 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद आयकर अधिनियम की धारा 133A के तहत सर्वे किया गया है. उनके रिटर्न खुद स्क्रूटनी के लिए चुने जाएंगे. ये चयन इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि रिटर्न में कोई गड़बड़ी पाई गई है या नहीं.
2. सर्च और रिक्विजिशन वाले मामले
जिन करदाताओं के खिलाफ 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद धारा 132 के तहत सर्च या धारा 132A के तहत रिक्विजिशन की कार्रवाई शुरू की गई है. उनके मामलों में भी अनिवार्य स्क्रूटनी होगी. हालांकि, 1 सितंबर 2024 या उसके बाद किए गए सर्च या रिक्विजिशन मामलों में जांच केवल उस असेसमेंट वर्ष तक सीमित रहेगी. ये आयकर अधिनियम की धारा 158BA(6) के तहत कवर होता है.
3. री-असेसमेंट वाले मामले
जिन मामलों में आयकर विभाग ने धारा 148 के तहत नोटिस जारी किया है. उन्हें भी अनिवार्य स्क्रूटनी के लिए चुना जाएगा। धारा 148 का नोटिस तब जारी किया जाता है, जब विभाग को यह लगता है कि टैक्स एलिजिबल इनकम का आकलन नहीं हुआ है या वो आकलन से बच गई है.
4. अमान्य पंजीकरण के बावजूद छूट का दावा करने वाले ITR-7 फाइलर
धार्मिक संस्थाओं, चैरिटेबल ट्रस्टों और अन्य संस्थाओं द्वारा दाखिल ITR-7 रिटर्न की जांच की जाएगी. अगर वे 31 मार्च 2025 तक अपनी पंजीकरण, मान्यता या अनुमोदन रद्द, निरस्त या वापस लिए जाने के बावजूद छूट या कटौती का दावा कर रहे हैं. ये प्रावधान धारा 12A, 12AB, 10(23C) और धारा 35 के तहत किए गए दावों पर लागू होगा. हालांकि, जिन मामलों में अपीलीय प्राधिकरण ने बाद में पंजीकरण रद्द करने के फैसले को पलट दिया है. वे इसके दायरे में नहीं आएंगे.
5. हाई वैल्यू टैक्स विवाद
ऐसे मामले भी अनिवार्य स्क्रूटनी के लिए चुने जा सकते हैं. इनमें पिछले आकलन वर्षों में किसी कानूनी या तथ्यात्मक मुद्दे, या ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़े मामलों में की गई आय ग्रोथ अंतिम रूप ले चुकी हो या अपीलीय प्राधिकरण ने कर विभाग के पक्ष में फैसला दिया हो. इसके लिए महानगर क्षेत्रों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे में आय वृद्धि की सीमा 50 लाख रुपये से अधिक निर्धारित की गई है, अन्य क्षेत्रों के लिए यह सीमा 20 लाख रुपये से अधिक है.
6. कर चोरी की आशंका से जुड़ी जानकारी वाले मामले
अगर कानून प्रवर्तन एजेंसियों, जांच इकाइयों, खुफिया एजेंसियों, नियामक संस्थाओं या अन्य सरकारी विभागों से ऐसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त होती है. इससे संभावित कर चोरी का संकेत मिलता हो, तो ऐसे मामलों को भी स्क्रूटनी के लिए चुना जा सकता है. इसमें अघोषित आय, संदिग्ध लेनदेन, फर्जी दावे, बेनामी व्यवस्था, विदेशी संपत्तियां या कर अनुपालन में अन्य संभावित गड़बड़ियां शामिल हो सकती हैं.
CBDT की गाइडलाइंस के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में दाखिल आयकर रिटर्न के लिए धारा 143(2) के तहत नोटिस सामान्य रूप से 30 जून 2026 तक जारी किए जाने चाहिए. निर्धारित समयसीमा के भीतर नोटिस जारी नहीं होने पर आमतौर पर ऐसे रिटर्न को स्क्रूटनी के लिए नहीं चुना जा सकेगा.