'टैक्स चोरी पर बड़ी कार्रवाई'...CBDT ने फर्जी इनकम टैक्स फाइलिंग के नेटवर्क का किया खुलासा

CBDT ने पाया कि रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियों (RUPPs) या चैरिटेबल संस्थानों को डोनेशन के नाम पर बड़ी मात्रा में फर्जी दावे किए गए थे और अपने टैक्स की देनदारी कम की गई थी और फर्जी रिफंड का भी दावा किया गया था.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 13, 2025, 07:53 PM IST
Income Tax : सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने शनिवार को एक बड़ा एनफोर्समेंट एक्शन शुरू किया है. इसमें पूरे देश में फैले ऐसे बिचौलियों और एजेंटों के नेटवर्क को निशाना बनाया गया है जो गलत डिडक्शन और छूट के फर्जी दावों के साथ धोखाधड़ी वाले इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने में शामिल थे. इस ऑपरेशन में एक चिंताजनक बात सामने आई है. इसमें कुछ बिचौलियों ने पूरे भारत में एजेंटों का नेटवर्क बनाया हुआ था, जो कमीशन के आधार पर काम करते थे और ITR में हेरफेर करते थे. 

CBDT ने पाया कि रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियों (RUPPs) या चैरिटेबल संस्थानों को डोनेशन के नाम पर बड़ी मात्रा में फर्जी दावे किए गए थे और अपने टैक्स की देनदारी कम की गई थी और फर्जी रिफंड का भी दावा किया गया था.

कहां हो रहा था पैसे का इस्तेमाल 

एनफोर्समेंट एक्शन से मिले सबूतों से पता चला कि RUPPs, जिनमें से कई नॉन-फाइलर थे. अपने रजिस्टर्ड पते पर काम नहीं कर रहे थे और किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं थे. उनका इस्तेमाल फंड रूट करने, हवाला लेनदेन, सीमा पार पैसे भेजने और डोनेशन के लिए फर्जी रसीदें जारी करने के लिए किया जा रहा था.

पहचाने गए ऐसे ही एक पैटर्न में इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80GGC या 80G के तहत डिडक्शन का दावा करने वाले टैक्सपेयर्स शामिल हैं. डेटा एनालिटिक्स से पता चलता है कि कई टैक्सपेयर्स संदिग्ध संस्थाओं को दिए गए डोनेशन के लिए डिडक्शन का दावा कर रहे हैं या संस्थाओं की असलियत की पुष्टि करने के लिए जरूरी जानकारी देने में विफल रहे हैं.

यह भी पढ़ें : पेंशनर्स के लिए बड़ा अपडेट, 7वां वेतन आयोग खत्म होने के बाद DR का क्या होगा?

 SMS और ईमेल एडवाइजरी जारी

CBDT ने एक टार्गेटेड 'NUDGE' अभियान शुरू किया है. ये पहल टैक्सपेयर्स को अपनी फाइलिंग की समीक्षा करने, अपने ITR को अपडेट करने और किए गए किसी भी गलत दावे को स्वेच्छा से वापस लेने का अंतिम मौका देगी. 12 दिसंबर, 2025 से विभाग प्रभावित टैक्सपेयर्स को उनके रजिस्टर्ड संपर्क विवरण पर SMS और ईमेल एडवाइजरी जारी कर रहा है. CBDT ने हर टैक्सपेयर को सलाह दी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि विभाग के साथ अपनी फाइलिंग में सही मोबाइल और ईमेल आईडी दर्ज हों ताकि वे कोई भी कम्युनिकेशन मिस न करें.

