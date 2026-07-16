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ITR Filing: अब CBDT खुद भेजेगा SMS-Email, जानिए किसे मिलेगा फायदा और किसे हो सकती है परेशानी?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स कंप्लायंस को और आसान बनाने की दिशा में एक नई सुविधा शुरू की है. अब टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध एनुअल इनफार्मेशन स्टेटमेंट (AIS) के माध्यम से अपनी विदेशी संपत्तियों और विदेश से अर्जित आय की डिटेल देख सकेंगे.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 16, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:23 PM IST
ITR Filing: अब CBDT खुद भेजेगा SMS-Email, जानिए किसे मिलेगा फायदा और किसे हो सकती है परेशानी?
Image Credit: Social media/X Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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