ITR Filing: अब CBDT खुद भेजेगा SMS-Email, जानिए किसे मिलेगा फायदा और किसे हो सकती है परेशानी?

नई सुविधा को लेकर कई लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि क्या ये टैक्स जांच या निगरानी का हिस्सा है. हालांकि, आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसका उद्देश्य किसी प्रकार की जांच शुरू करना नहीं, बल्कि टैक्सपेयर्स को उनकी उपलब्ध वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराना है ताकि वे सही डिटेल के साथ अपना ITR दाखिल कर सकें. ये जानकारी भारत को ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इनफार्मेशन (AEOI) व्यवस्था के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों से प्राप्त होने वाले वित्तीय डेटा के आधार पर तैयार की जाती है. इसी अंतरराष्ट्रीय सूचना आदान-प्रदान के जरिए विदेशी संपत्तियों और विदेशी आय से जुड़ी जानकारी AIS में उपलब्ध कराई जा रही है.