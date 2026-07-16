ITR Filing: अब CBDT खुद भेजेगा SMS-Email, जानिए किसे मिलेगा फायदा और किसे हो सकती है परेशानी?

Income Tax Scrutiny Guidelines : टैक्सपेयर्स के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टैक्स कंप्लायंस को अधिक पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर नई सुविधा शुरू की है. इसके तहत अब टैक्सपेयर्स अपने एनुअल इनफार्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में विदेशों में मौजूद अपनी संपत्तियों और विदेश से प्राप्त आय से जुड़ी जानकारी देख सकेंगे.
इस सर्विस का उद्देश्य टैक्सपेयर्स को पहले से उपलब्ध वित्तीय जानकारी के आधार पर सही और सटीक तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में मदद करना है. सरकार का मानना है कि जब टैक्सपेयर्स को उनकी वित्तीय जानकारी पहले से उपलब्ध होगी, तो रिटर्न फाइल करते समय गलतियों की संभावना भी कम होगी और वॉलन्टरी कंप्लायंस को बढ़ावा मिलेगा.
नई सुविधा को लेकर कई लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि क्या ये टैक्स जांच या निगरानी का हिस्सा है. हालांकि, आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसका उद्देश्य किसी प्रकार की जांच शुरू करना नहीं, बल्कि टैक्सपेयर्स को उनकी उपलब्ध वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराना है ताकि वे सही डिटेल के साथ अपना ITR दाखिल कर सकें. ये जानकारी भारत को ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इनफार्मेशन (AEOI) व्यवस्था के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों से प्राप्त होने वाले वित्तीय डेटा के आधार पर तैयार की जाती है. इसी अंतरराष्ट्रीय सूचना आदान-प्रदान के जरिए विदेशी संपत्तियों और विदेशी आय से जुड़ी जानकारी AIS में उपलब्ध कराई जा रही है.
ई-फाइलिंग पोर्टल पर अभी कैलेंडर वर्ष (CY) 2022, 2023 और 2024 से संबंधित विदेशी संपत्तियों और विदेशी आय का विवरण उपलब्ध कराया गया है. वहीं, कैलेंडर वर्ष 2025 का डेटा सितंबर या अक्टूबर 2026 तक भारत को मिलने की उम्मीद है. जानकारी प्राप्त होने के बाद उसे भी AIS में अपडेट कर दिया जाएगा.
CBDT ने साफ किया है कि AIS में उपलब्ध जानकारी को विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय का पूरा रिकॉर्ड नहीं माना जाना चाहिए. इसमें केवल वही विवरण शामिल होगा जो अन्य देशों से आयकर विभाग को प्राप्त हुआ है. ऐसे में ITR दाखिल करते समय करदाताओं को Schedule FA और Schedule FSI में अपनी सभी विदेशी संपत्तियों और विदेशी आय का सही एवं पूर्ण विवरण स्वयं देना होगा. यदि कोई जानकारी AIS में दिखाई नहीं देती है, तब भी उसे छिपाया नहीं जा सकता और उसका खुलासा करना करदाता की जिम्मेदारी होगी.
विदेशी संपत्तियों से जुड़ी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रखी गई है और इसे केवल संबंधित टैक्सपेयर ही अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के माध्यम से देख सकता है. इसके लिए इन आसान चरणों का पालन करें-
सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें
इसके बाद Compliance Portal में जाएं
वहां Foreign Assets Information सेक्शन पर क्लिक करें
यहां आप अपनी विदेशी संपत्तियों और विदेशी आय से जुड़ी जानकारी देख और डाउनलोड कर सकते हैं
SMS और Email के जरिए भी मिल रही है जानकारी
CBDT इस नई सुविधा के बारे में टैक्सपेयर्स को जागरूक करने के लिए उन्हें SMS और ई-मेल के माध्यम से लगातार सूचना भेज रहा है. विभाग ने सभी संबंधित करदाताओं से अपील की है कि वे असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 का ITR भरते समय अपनी विदेशी संपत्तियों और विदेश से हुई आय की सही जानकारी अवश्य घोषित करें.
विदेशी संपत्तियों और विदेशी आय से जुड़ी जानकारी भरने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर AI आधारित चैटबॉट 'Kar Saathi' भी उपलब्ध कराया है. यह डिजिटल असिस्टेंट टैक्सपेयर्स को विदेशी संपत्तियों की घोषणा से जुड़े सवालों के जवाब देने और प्रक्रिया समझाने में सहायता करेगा.