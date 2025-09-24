Income Tax STCG: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) से होने वाली आमदनी पर लगने वाले टैक्‍स पर सेक्‍शन 87A के तहत टैक्‍स छूट नहीं मिलेगी. कई टैक्‍सपेयर्स की तरफ से इसको लेकर छूट का गलत दावा क‍िया गया है. इसे इनकम टैक्‍स व‍िभाग की तरफ से खारिज कर द‍िया गया है. अब विभाग ने ऐसे टैक्‍सपेयर्स से 31 दिसंबर 2025 तक बकाया टैक्‍स चुकाने के ल‍िए कहा है.

रिटर्न को गलत तरीके से प्रोसेस किया

सीबीडीटी की तरफ से 19 सितंबर को जारी सर्कुलर में बताया कि FY 2023-24 में कई टैक्‍सपेयर्स ने शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्‍स पर सेक्‍शन 87A की छूट ली है, यह गलत थी. विभाग ने ऐसी रिटर्न को गलत तरीके से प्रोसेस किया और छूट दे दी. अब इन गलतियों में सुधार क‍िया जा रहा है. टैक्‍सपेयर्स को इससे जुड़ा नया ड‍िमांड नोट‍िस भेजा जा रहा है. यद‍ि बकाया टैक्‍स समय पर नहीं चुकाया गया तो आयकर अधिनियम की धारा 220(2) के तहत ब्याज लगेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

आयकर विभाग की तरफ से राहत दी गई

टैक्‍सपेयर्स की परेशानी कम करने के लिए आयकर विभाग की तरफ से राहत दी गई है. यद‍ि 31 दिसंबर 2025 से पहले बकाया टैक्‍स चुका दिया जाता है ब्याज माफ होगा. जुलाई 2024 से विभाग ने 7 लाख रुपये से कम आमदनी वाले टैक्‍सपेयर्स की सेक्‍शन 87A की छूट खारिज की, अगर उनकी आमदनी में शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स शामिल थे. FY 2023-24 में ये गेन्स 15% की दर से टैक्सेबल थे, लेकिन 2024-25 से यह दर 20% हो गई है.

FY 2023-24 में ओल्‍ड टैक्स रिजीम में 5 लाख और न्‍यू टैक्‍स रिजीम में 7 लाख रुपये तक की आमदनी पर छूट थी. यह छूट टैक्‍स को जीरो कर सकती थी, लेकिन विशेष दरों वाली इनकम जैसे एसटीसीजी इसके लिए एल‍िज‍िबल नहीं थी. इस मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला पहुंचा. दिसंबर 2024 में अदालत ने विभाग को रिटर्न संशोधन की अनुमति देने के ल‍िए कहा. जनवरी 2025 में 15 दिन का समय दिया गया, लेकिन कई टैक्‍सपेयर को फिर भी बकाया चुकाने के ल‍िए नोट‍िस म‍िले.