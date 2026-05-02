₹2700 करोड़ का बैंक घोटाला; UAE से लाया गया आरोपी कमलेश पारेख, जानिए क्या है कोलकाता कनेक्शन?

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने ₹2700 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी कमलेश पारेख को UAE से भारत लाया है. ये मामला कोलकाता स्थित श्री गणेश ज्वेलरी हाउस (I) से जुड़ा है. इसमें कंपनी पर 25 बैंकों के कंसोर्टियम के साथ करीब ₹2672 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है.

CBI ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग से रेड नोटिस आरोपी कमलेश पारेख को UAE से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की है.

कब दर्ज हुआ था केस?

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CBI ने इस केस को साल 2016 में दर्ज किया था. जांच के दौरान कंपनी के प्रमोटर कमलेश पारेख फरार हो गए थे. बाद में 2024 में उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया. UAE अधिकारियों ने पारेख को हिरासत में लेकर भारत को सौंप दिया. कमलेश पारेख 1 मई को दिल्ली पहुंचा. यहां उसे CBI की बैंक सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड ब्रांच (बीएसएफबी), कोलकाता ने अपनी हिरासत में ले लिया.

कब -कब क्या हुआ?

इस पूरे समूह का नेतृत्व भारतीय स्टेट बैंक (SBI) कर रहा था. जांच के दौरान सामने आया कि आरोपियों ने बैंक से लिए गए ऋण का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के बजाय अन्य कार्यों में किया. फंड का दुरुपयोग किया गया. इससे बैंकों को करोड़ों रुपये का नुकसान झेलना पड़ा.

शुरुआत: वर्ष 2016 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), BSFB कोलकाता द्वारा केस दर्ज किया गया.

आरोप पत्र: 31 दिसंबर 2022 को CBI ने पारेख के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की.

फरारी: वर्ष 2019 में गैर-जमानती वारंट जारी हुआ और 2024 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया.

बैंक फंड्स की हेराफेरी

CBI के मुताबिक, आरोपी ने अन्य प्रमोटरों और निदेशकों के साथ मिलकर साजिश रचते हुए विदेशी कंपनियों और कारोबारी गतिविधियों के जरिए बैंक फंड्स की हेराफेरी की. उसने यूएई समेत विदेशों में कंपनी के निर्यात से जुड़े ऑपरेशन और वित्तीय लेनदेन को संभालते हुए फर्जी तरीकों जैसे वित्तीय लेनदेन में हेरफेर और बैंकिंग चैनलों के दुरुपयोग का सहारा लिया.