Toys: इस पर है सरकार की पैनी नजर, हवाई अड्डों और मॉल से जब्त की गई ये चीज

Toys Price: देश में कई सारी चीजें आयात की जाती हैं. इनमें खिलौने भी शामिल हैं. वहीं खिलौनों के आयात पर सरकार भी नजर बनाई हुई है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि सीमा शुल्क विभाग खिलौनों के आयात पर करीबी नजर रख रहा है और गुणवत्ता नियंत्रण तथा सुरक्षा मानदंड को दरकिनार करने के नये तौर-तरीकों से लगातार निपट रहा है. वहीं सरकार की ओर से कई बयान भी जारी किए गए हैं.

खिलौने किए जब्त

सरकार ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का गुणवत्ता चिह्न न होने और नकली लाइसेंस का इस्तेमाल करने की वजह से देशभर के हवाई अड्डों और मॉल में हैमलीज और आर्चीज सहित प्रमुख खुदरा स्टोरों से एक महीने में 18,600 खिलौने जब्त किए गए हैं. सीबीआईसी ने एक ट्वीट में कहा कि सीमा शुल्क विभाग गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा मानदंड को दरकिनार करने के नये तौर-तरीकों से लगातार निपट रहा है. इसके लिए बोर्ड बीआईएस और डीजीएफटी (विदेश व्यापार महानिदेशालय) के साथ मिलकर काम कर रहा है.

Indian Customs has been closely monitoring and addressing the problem of import of toys which do not meet BIS standards.

