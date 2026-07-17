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बुकिंग प्लेटफॉर्म पर ‘डार्क पैटर्न’ का खेल पड़ा भारी, CCPA ने SpiceJet पर लगाया ₹1 लाख का जुर्माना

CCPA की जांच में पाया गया कि टिकट बुकिंग प्रक्रिया के दौरान SpiceClub लॉयल्टी प्रोग्राम में शामिल होने का ऑप्शन पहले से ही चयनित रहता था. इसका मतलब था कि ग्राहक ने खुद से कोई स्पष्ट अनुमति दिए बिना ही उसे इस मेंबरशिप के लिए सहमत माना जा रहा था.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 17, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:51 PM IST
बुकिंग प्लेटफॉर्म पर ‘डार्क पैटर्न’ का खेल पड़ा भारी, CCPA ने SpiceJet पर लगाया ₹1 लाख का जुर्माना
Image Credit: Social media/X/CanvaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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