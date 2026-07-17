/बुकिंग प्लेटफॉर्म पर ‘डार्क पैटर्न’ का खेल पड़ा भारी, CCPA ने SpiceJet पर लगाया ₹1 लाख का जुर्माना

CCPA Cracks Down on SpiceJet : क्या आप भी ऑनलाइन फ्लाइट टिकट बुक करते हैं? तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. फ्लाइट टिकट बुकिंग के दौरान ग्राहकों की जानकारी और सहमति के बिना पहले से चुने गए विकल्पों के जरिए किसी सर्विस या प्रमोशनल मैसेज के लिए सहमति लेना एयरलाइंस कंपनियों को महंगा पड़ सकता है. इसी तरह की कथित ‘डार्क पैटर्न’ प्रैक्टिस के मामले में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
CCPA की जांच में पाया गया कि टिकट बुकिंग प्रक्रिया के दौरान SpiceClub लॉयल्टी प्रोग्राम में शामिल होने का ऑप्शन पहले से ही चयनित रहता था. इसका मतलब था कि ग्राहक ने खुद से कोई स्पष्ट अनुमति दिए बिना ही उसे इस मेंबरशिप के लिए सहमत माना जा रहा था. इसके अलावा, प्रमोशनल SMS, WhatsApp और ईमेल प्राप्त करने के विकल्प भी डिफॉल्ट रूप से चुने हुए पाए गए. इससे ग्राहक अनजाने में कंपनी के प्रचार संदेशों के लिए सहमति दे सकता था. CCPA ने इसे उपभोक्ताओं की स्वतंत्र पसंद को प्रभावित करने वाली प्रथा माना.
CCPA के अनुसार, नोटिस जारी किए जाने के बाद भी स्पाइसजेटने इस व्यवस्था को पूरी तरह खत्म नहीं किया. कंपनी ने ऑटो-एनरोलमेंट के तरीके में बदलाव किया. लेकिन, बाद में प्रमोशनल मैसेज के लिए Pre-ticked चेकबॉक्स का इस्तेमाल जारी रहा. प्राधिकरण ने इसे पुरानी प्रक्रिया का ही बदला हुआ रूप माना और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की.
सुनवाई के दौरान स्पाइसजेट ने अपनी ओर से सफाई देते हुए कहा कि ये समस्या टेक्निकल फाल्ट के कारण हुई थी. कंपनी ने बताया कि जरूरी सुधार कर दिए गए हैं और भविष्य में भी इन्हें लागू रखा जाएगा. हालांकि, CCPA ने माना कि वेबसाइट पर फोर्स्ड एक्शन, इंटरफेस इंटरफेरेंस और ट्रिक क्वेश्चन जैसे प्रतिबंधित डार्क पैटर्न का इस्तेमाल किया गया. इससे ग्राहकों के निर्णय लेने के अधिकार पर असर पड़ा है.
प्राधिकरण ने इसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन (E-Commerce) रूल्स, 2020 के रूल 4(9) और गाइडलाइन्स फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न्स, 2023 का उल्लंघन माना है.
CCPA ने स्पष्ट किया है कि वेबसाइट या ऐप पर पहले से चुने गए चेकबॉक्स, डिफॉल्ट सेटिंग्स या भ्रामक डिजाइन के जरिए ली गई सहमति को वैध नहीं माना जाएगा. किसी भी सर्विस, लॉयल्टी प्रोग्राम या प्रमोशनल कम्युनिकेशन के लिए कंपनियों को ग्राहक की स्पष्ट और स्वैच्छिक सहमति लेनी होगी. नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर आगे भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.