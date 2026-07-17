/बुकिंग प्लेटफॉर्म पर ‘डार्क पैटर्न’ का खेल पड़ा भारी, CCPA ने SpiceJet पर लगाया ₹1 लाख का जुर्माना

CCPA की जांच में पाया गया कि टिकट बुकिंग प्रक्रिया के दौरान SpiceClub लॉयल्टी प्रोग्राम में शामिल होने का ऑप्शन पहले से ही चयनित रहता था. इसका मतलब था कि ग्राहक ने खुद से कोई स्पष्ट अनुमति दिए बिना ही उसे इस मेंबरशिप के लिए सहमत माना जा रहा था. इसके अलावा, प्रमोशनल SMS, WhatsApp और ईमेल प्राप्त करने के विकल्प भी डिफॉल्ट रूप से चुने हुए पाए गए. इससे ग्राहक अनजाने में कंपनी के प्रचार संदेशों के लिए सहमति दे सकता था. CCPA ने इसे उपभोक्ताओं की स्वतंत्र पसंद को प्रभावित करने वाली प्रथा माना.