Anantha Nageswaran on US Tariff: देश के चीफ इकोनॉम‍िक एडवाइजर वी. अनंता नागेश्‍वरन (V. Anantha Nageswaran) ने कहा कि अमेरिका जल्द ही भारतीय प्रोडक्‍ट पर लगाए गए 25% एक्‍स्‍ट्रा टैर‍िफ को हटा सकता है. आने वाले कुछ हफ्तों में रेस‍िप्रोकल टैर‍िफ को भी कम क‍िये जाने की उम्‍मीद है. उन्‍होंने अमेर‍िका की तरफ से यह कदम उठाया जाता है तो इससे इंड‍ियन एक्‍सपोर्टर को राहत मिलने की उम्मीद है. भारतीय न‍िर्यातक अभी अमेर‍िका की तरफ से लगाए जा रहे ज्‍यादा टैर‍िफ से परेशान हैं. इसका असर उनके एक्‍सपोर्ट ऑर्डर पर भी पड़ा रहा है. टैर‍िफ बढ़ने से ऑर्डर कैंस‍िल हो रहे हैं.

नवंबर के अंत तक टैर‍िफ हटने की उम्‍मीद

दिल्ली में आयोज‍ित एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए नागेश्‍वरन ने कहा क‍ि अगस्त में वाशिंगटन की तरफ से लगाया गया 25% एक्‍सट्रा टैर‍िफ नवंबर के आख‍िर तक हट सकता है. उन्होंने यह भी कहा क‍ि मुझे पूरा व‍िश्‍वास है क‍ि 30 नवंबर के बाद यह एक्‍सट्रा टैक्‍स नहीं रहेगा. हालांक‍ि उन्‍होंने यह भी कहा क‍ि इसको लेकर कोई पक्का सबूत नहीं है. लेकिन हाल‍िया घटनाक्रम को देखते हुए मुझे यही लग रहा है क‍ि अगले कुछ महीनों में एक्‍सट्रा टैर‍िफ और रेस‍िप्रोकल टैक्‍स पर सॉल्‍यूशन न‍िकल सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ट्रंप के टैर‍िफ की न‍िकली हवा! डोमेस्टिक कंजम्पशन और GST सुधार से इकोनॉमी पर कम हुआ असर

रेस‍िप्रोकल टैर‍िफ में भी आएगी कमी

नागेश्‍वरन ने यह भी बताया क‍ि मौजूदा समय में 25% का रेस‍िप्रोकल टैक्‍स 10-15% तक कम हो सकता है. उन्होंने कहा कि अगले 8 से 10 हफ्ते में इस टैक्‍स विवाद का सॉल्‍यूशन हो सकता है. हालांकि इसको उन्‍होंने अपनी व्यक्तिगत राय बताया और क‍िसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की. यह बयान भारत और अमेरिका के बीच हाल की व्‍यापार‍िक बातचीत के बाद आया है.

हाल ही में देश के चीफ ट्रेड नेगेश‍िएटर राजेश अग्रवाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के साउथ और सेंट्रल एश‍िया के लिए ट्रेड री-प्र‍िजेंटेट‍िव ब्रेंडन लिंच से मुलाकात की. यह मुलाकात ट्रंप प्रशासन की तरफ से भारतीय निर्यात पर भारी टैक्‍स लगाए जाने के बाद पहली पर्सनल मीट‍िंग थी. अमेरिका ने भारत के रूस के साथ एनर्जी ट्रेड को कारण बताकर इस तरह के टैक्‍स लगाए थे.

यह भी पढ़ें: ट्रंप के सलाहकार नवारो ने फिर उगला जहर, बोले- बातचीत की टेबल पर आ रहा भारत...

डबल टैक्‍स के कारण कुछ इंड‍ियन प्रोडक्‍ट पर 50% तक टैक्‍स लग रहा है. इससे कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान और फूड प्रोडक्‍ट जैसे सेक्‍टर में निर्यातकों को नुकसान हो रहा है. टैर‍िफ कम होने से लागत कम होगी और कारोबार में स्थिरता आएगी. नागेश्‍वरन ने कहा सरकार को इसकी उम्मीद है, लेकिन कई संभावनाओं के लिए तैयार है.