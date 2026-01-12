Advertisement
सरकार की तिजोरी में तगड़ा इजाफा, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में जबरदस्त उछाल, 8.8% की ग्रोथ

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सोमवार को जारी किए गए डेटा के मुताबिक, FY26 में 1 अप्रैल से 11 जनवरी के बीच केंद्र सरकार का रिफंड के बाद डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (Net Direct Tax Collection) 18.37 लाख करोड़ रुपये हो गया है.

 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 12, 2026, 08:36 PM IST
Direct Tax Collection Data: टैक्स से सरकार की कमाई लगातार बढ़ रही है. देश में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सोमवार को जारी किए गए डेटा के मुताबिक, FY26 में 1 अप्रैल से 11 जनवरी के बीच केंद्र सरकार का रिफंड के बाद डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (Net Direct Tax Collection) 18.37 लाख करोड़ रुपये हो गया है.

 8.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी

पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी अवधि की तुलना में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में सालाना आधार पर 8.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. ये बढ़ोतरी बजट में किए गए अनुमान से कम है. FY26 के लिए यूनियन बजट में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में सालाना आधार पर 16.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है.

ये भी पढ़ें : न गोली चली, न जुबानी जंग, भारत में चुपचाप ले लिया ट्रंप से टैरिफ का बदला!

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटा के मुताबिक, 11 जनवरी तक नेट कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 8.63 लाख करोड़ रुपये रहा है. ये सालाना आधार पर 12.41 प्रतिशत अधिक है और नेट नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन (जिसमें पर्सनल इनकम टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स शामिल हैं) 9.29 लाख करोड़ रुपये रहा. ये सालाना आधार पर 6.39 प्रतिशत अधिक है.

कितना हुआ रिफंड? 

इस बीच 1 अप्रैल से 11 जनवरी के बीच रिफंड 3.11 लाख करोड़ रुपये हुआ है. ये पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 16.91 प्रतिशत कम है. अप्रैल-जनवरी के बीच FY25 के बीच रिफंड 3.75 लाख करोड़ रुपये हुआ है.

 

About the Author
author img
Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

