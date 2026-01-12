सरकार की तिजोरी में तगड़ा इजाफा, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में जबरदस्त उछाल, 8.8% की ग्रोथ

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सोमवार को जारी किए गए डेटा के मुताबिक, FY26 में 1 अप्रैल से 11 जनवरी के बीच केंद्र सरकार का रिफंड के बाद डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन (Net Direct Tax Collection) 18.37 लाख करोड़ रुपये हो गया है.
8.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी
पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी अवधि की तुलना में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में सालाना आधार पर 8.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. ये बढ़ोतरी बजट में किए गए अनुमान से कम है. FY26 के लिए यूनियन बजट में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में सालाना आधार पर 16.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटा के मुताबिक, 11 जनवरी तक नेट कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 8.63 लाख करोड़ रुपये रहा है. ये सालाना आधार पर 12.41 प्रतिशत अधिक है और नेट नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन (जिसमें पर्सनल इनकम टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स शामिल हैं) 9.29 लाख करोड़ रुपये रहा. ये सालाना आधार पर 6.39 प्रतिशत अधिक है.
कितना हुआ रिफंड?
इस बीच 1 अप्रैल से 11 जनवरी के बीच रिफंड 3.11 लाख करोड़ रुपये हुआ है. ये पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 16.91 प्रतिशत कम है. अप्रैल-जनवरी के बीच FY25 के बीच रिफंड 3.75 लाख करोड़ रुपये हुआ है.