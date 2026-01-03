8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, DA ...जानिए कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी?

Advertisement
 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिलने की संभावना है. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के तहत 60% DA/DR स्तर का संकेत मिल रहा है. 

Jan 03, 2026, 05:34 PM IST
8th Pay Commission:  केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिलने की संभावना है. 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के तहत 60% DA/DR स्तर का संकेत मिल रहा है. इसका आधार नवंबर 2025 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक (AICPI-IW) है, जिसे श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो ने 31 दिसंबर, 2025 को जारी किया था.

सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के फॉर्मूले के अनुसार प‍िछले 12 महीने का एवरेज इंडेक्स (2016=100 बेस) आधार इंडेक्स 261.42 से तुलना करके डीए कैलकुलेट क‍िया जाता है. नवंबर के आंकड़े से डीए 59.93% पहुंच गया, जो 60% के काफी करीब है. आइए देखते हैं प‍िछले छह महीने के दौरान डीए क‍िस तरह से बढ़ा है? इस बढ़ोतरी से यह उम्‍मीद लग रही है क‍ि इस बार डीए बढ़कर 60 प्रत‍िशत तक पहुंच सकता है.

बढ़ोतरी का समय

हालांकि DA रिवीजन 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा, लेकिन औपचारिक घोषणा आमतौर पर बाद में की जाती है. पिछले ट्रेंड्स के आधार पर कर्मचारी उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार मार्च या अप्रैल 2026 के आसपास रिवाइज्ड DA के बारे में सूचित करेगी और बकाया राशि जनवरी से पिछली तारीख से दी जाएगी.

DA बढ़ोतरी क्यों मायने रखती है?

यह रिवीजन इसलिए भी खास है क्योंकि 1 जनवरी, 2026 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग चक्र की औपचारिक शुरुआत भी होगी. ऐतिहासिक रूप से, जब कोई नया वेतन आयोग लागू होता है, तो मौजूदा DA को मूल वेतन में मिला दिया जाता है और नई संरचना के तहत DA घड़ी को शून्य पर रीसेट कर दिया जाता है. इस लिहाज से 7वें CPC के तहत अपेक्षित 60% DA एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु बन जाता है. यह प्रभावी रूप से महंगाई के खिलाफ एक बफर का काम करता है. जो 8वें CPC के तहत फिटमेंट फैक्टर और कुल वेतन पुनर्गठन के बारे में चर्चाओं को प्रभावित करता है.

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर प्रभाव

अगर उम्मीद के मुताबिक मंज़ूरी मिल जाती है, तो 2% DA बढ़ोतरी से सेवारत कर्मचारियों की मासिक टेक-होम सैलरी में मामूली लेकिन सार्थक ग्रोथ होगी और रिटायर लोगों को अधिक पेंशन मिलेगी, ऐसे समय में जब खुदरा महंगाई का दबाव बना हुआ है.

8th pay commission

