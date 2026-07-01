/केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट; जुलाई में मिलेगा 3% या 4% DA, जानिए क्या कहते हैं AICPI आंकड़े

DA hike in July 2026 : लेबर ब्यूरो ने मई 2026 के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) का मंथली आंकड़ा 150.8 जारी किया है. ये पिछले 12 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) की गणना के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.
हालांकि, जुलाई 2026 से मिलने वाले वास्तविक DA बढ़ोतरी का फैसला जून 2026 के AICPI-IW आंकड़े जारी होने के बाद ही होगा. इसे लेबर ब्यूरो जुलाई के अंत में जारी करेगा.
जनवरी 2026 में 2% की बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फिलहाल 60% है. मई तक के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई 2026 में कर्मचारियों को 3% DA बढ़ोतरी मिल सकती है. इससे DA बढ़कर 63% हो जाएगा. वहीं, 4% बढ़ोतरी (64% DA) की संभावना फिलहाल कम मानी जा रही है.
पिछले 12 महीनों के AICPI-IW आंकड़े (जून 2025 से मई 2026)
महीना AICPI-IW
जून 2025 145.0
जुलाई 2025 146.5
अगस्त 2025 147.1
सितंबर 2025 147.3
अक्टूबर 2025 147.7
नवंबर 2025 148.2
दिसंबर 2025 148.2
जनवरी 2026 148.6
फरवरी 2026 148.5
मार्च 2026 149.1
अप्रैल 2026 149.9
मई 2026 150.8
12 महीनों का औसत AICPI-IW:148.075
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना निम्नलिखित फॉर्मूले से की जाती है:
DA (%) = [(12 महीनों का औसत AICPI-IW × 2.88) – 261.42] ÷ 261.42 × 100
मई 2026 तक के औसत आंकड़ों के आधार पर गणना इस प्रकार है:
148.075 × 2.88 = 426.456
(426.456 – 261.42) ÷ 261.42 × 100 = 63.13%
सरकार DA को निकटतम पूर्णांक में तय करती है. ऐसे में मौजूदा आंकड़ों के अनुसार DA 63% बनता है, यानी जनवरी 2026 के मुकाबले 3% की बढ़ोतरी होगी.
DA को 64% तक पहुंचाने के लिए 12 महीनों का औसत AICPI-IW 148.86 होना जरूरी है. इसके लिए जून 2026 का AICPI-IW आंकड़ा करीब 154.5 रहना होगा. ये पिछले एक साल के रुझान को देखते हुए आसान नहीं माना जा रहा है. इसलिए फिलहाल 3% DA बढ़ोतरी की संभावना अधिक मजबूत दिखाई दे रही है.
अगर किसी लेवल-6 के केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 35,400 रुपये है, तो:
60% DA पर कुल वेतन: 35,400 + 21,240 = 56,640 रुपये
63% DA पर कुल वेतन: 35,400 + 22,302 = 57,702 रुपये
यानी 3% DA बढ़ने पर कर्मचारी के वेतन में 1,062 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी. हालांकि, जुलाई 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते की अंतिम दर जून 2026 के AICPI-IW आंकड़े जारी होने और केंद्र सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी.