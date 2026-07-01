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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट; जुलाई में मिलेगा 3% या 4% DA, जानिए क्या कहते हैं AICPI आंकड़े

जुलाई 2026 से मिलने वाले वास्तविक DA बढ़ोतरी का फैसला जून 2026 के AICPI-IW आंकड़े जारी होने के बाद ही होगा. इसे लेबर ब्यूरो जुलाई के अंत में जारी करेगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 01, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:43 PM IST
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट; जुलाई में मिलेगा 3% या 4% DA, जानिए क्या कहते हैं AICPI आंकड़े
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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