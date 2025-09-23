GST Reform: वरिष्ठ भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने चेन्नई के बेसेंट नगर स्थित एमजी रोड इलाके में उपभोक्ताओं और आम जनता के साथ जीएसटी में नई कटौती पर चर्चा की. उन्होंने आविन म‍िल्‍क प्‍लांट में दूध से संबंधित प्रोडक्‍ट की नई कम कीमतों के बारे में भी जानकारी ली. बाद में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने जीएसटी कटौती की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और कहा कि इस जीएसटी टैक्‍स कटौती से एक औसत परिवार को सालाना 50,000 रुपये और महीने में 5,000 रुपये तक की बचत होगी. इसलिए प्रधानमंत्री ने इस जीएसटी टैक्‍स कटौती को 'बचत उत्सव' कहा.

म‍िड‍िल क्‍लास पर‍िवारों की आर्थ‍िक स्‍थ‍ित‍ि में सुधार हुआ

उन्होंने कहा कि इस जीएसटी टैक्‍स कटौती से म‍िड‍िल क्‍लास पर‍िवारों की आजीविका और इकोनॉमी में सुधार हुआ है. उन्होंने कहा कि जीएसटी टैक्‍स कटौती के कारण दूध आढ़तियों ने किसानों का आभार व्यक्त किया है. लेकिन आविन में दूध की कीमत अभी तक कम नहीं हुई है और इसके लिए प्रशासनिक तौर पर जो भी किया जाना चाहिए वह जल्द किया जाना चाहिए. स्टॉक के कारण दूध की कीमतें कम नहीं हो सकी, लेकिन दवाओं का स्टॉक होने के बावजूद अब इसकी कीमत कम हो गई है.

केंद्र सरकार के कदम का विरोध कर रहे सीएम

उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीएम एमके स्टालिन केंद्र सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जीएसटी कोई नया कर नहीं है. जीएसटी से पहले कर विभिन्न रूपों में यूपीए सरकार के दौरान थे. उस समय सत्ता में रही डीएमके ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि जीएसटी से पहले 17 प्रकार के कर थे. जीएसटी से पहले, विभिन्न राज्यों में अलग-अलग कर थे, जिसे हमारी सरकार ने एक करने का काम किया है.

भारत में ही बन रहे मेडिकल इंस्‍ट्रूमेंट

दवाओं के साथ-साथ मेडिकल उपकरणों पर भी जीएसटी की दर कम करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले मेडिकल उपकरण विदेश से आयात किए जाते थे, लेकिन अब भारत में ही मेडिकल उपकरण बन रहे हैं. धीरे-धीरे मेडिकल उपकरणों पर भी टैक्स कम किया जाएगा. मेडिकल इंश्योरेंस पर जीएसटी टैक्स पूरी तरह से हटा दिया गया है.

एनडीए गठबंधन को एकजुट करने के प्रयासों में अन्नामलाई की भागीदारी के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकती. मैं पार्टी नेता नहीं हूं और पार्टी जो भी कहेगी, मैं वही सुनूंगी. पिछले एक हफ्ते से मैंने जो कदम उठाया है, वह जीएसटी कर में कटौती को लोगों तक पहुंचाना है. हमारी पार्टी आम जनता को यह समझाने का प्रयास कर रही है कि केंद्र सरकार ने जो फैसला किया है, उससे जनता को किस तरह से लाभ मिलेगा.