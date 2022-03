Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन बहाली पर सस्पेंस खत्म! केंद्र की मोदी सरकार ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली: इन दिनों पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा काफी चर्चा में है. हाल ही में हुए यूपी चुनाव में ये चुनावी मुद्दा बना. सरकारी कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं. देश के कई राज्यों ने ओपीएस को लागू कर दिया है जिनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के नाम हैं. लेकिन केंद्र सरकार ने संसद में साफ कर दिया कि सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन (OPS) बहाल करने जैसा कोई प्रस्ताव सरकार का नहीं है.

दरअसल, संसद में विपक्षी सांसद ने ओपीएम लागू करने को लेकर सवाल पूछा था. उन्होंने पूछा था कि क्या केंद्र सरकार भी नई पेंशन योजना खत्म करके केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने जा रही है? यदि केंद्र सरकार इस तरह का मन बना रही है तो क्या कदम उठाए जाएंगे और यदि सरकार की इस तरह की कोई मंशा नहीं है तो इसकी वजह क्या है.

There is no proposal under consideration to scrap New Pension System (NPS) and to revert to Old Pension system, Govt informs Rajya Sabha pic.twitter.com/1rHYLC8Erm

