Rajasthan New Airport: केंद्र सरकार की तरफ से हवाई सफर को बेहतर करने और इसकी लगातार बढ़ती मांग के मद्देनजर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. द‍िल्‍ली-एनसीआर में तीसरे एयरपोर्ट से जल्‍द फ्लाइट की उड़ान शुरू होने वाली है. द‍िल्‍ली-एनसीआर का तीसरा यानी नोएडा एयरपोर्ट एश‍िया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा. अब खबर है क‍ि राजस्थान के कोटा-बूंदी में जल्द ही एक नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने इंड‍ियन एयरपोर्ट अथॉर‍िटी (AAI) के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है.

1507 करोड़ रुपये से पूरा होगा काम

इंड‍ियन एयरपोर्ट अथॉर‍िटी (AAI) की तरफ से कोटा-बूंदी में नए एयरपोर्ट के प्रस्‍ताव को मंजूरी के लि‍ए भेजा गया था. प्रस्‍ताव में बताया गया था क‍ि नया एयरपोर्ट क्‍यों जरूरी है और इसके बनने से आने वाले समय में क्‍या-क्‍या फायदा हो सकता है? नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण का काम 1507 करोड़ रुपये से पूरा होगा. राजस्थान सरकार की तरफ से इसके लि‍ए 440.06 हेक्टेयर जमीन दी गई है. यह एयरपोर्ट A-321 प्रकार के विमानों के लिए उपयुक्त होगा.

यह भी पढ़ें: जेवर के 8 गांव के 15,920 परिवारों को मिलेगी नई टाउनशिप, नोएडा एयरपोर्ट के तीसरे चरण में 437 हेक्टेयर जमीन का होगा अधिग्रहण

20,000 वर्ग मीटर की टर्मिनल ब‍िल्‍ड‍िंग

राजस्‍थान के कोटा में बनने वाले नए एयरपोर्ट में 20,000 वर्ग मीटर की टर्मिनल ब‍िल्‍ड‍िंग होगी. यह एक समय में 1,000 यात्रियों को संभाल सकेगा. एयरपोर्ट की सालाना 20 लाख यात्रियों की कैपेस‍िटी होगी. इसके अलावा एयरपोर्ट पर 3200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे, 7 पार्किंग-बे, दो लिंक टैक्सीवे, एटीसी ब‍िल्‍ड‍िंग, फायर स्टेशन और कार पार्किंग जैसी सुविधाएं होंगी. चंबल नदी के किनारे बसा कोटा शहर राजस्थान की इंडस्‍ट्र‍ियल कैप‍िटल है. यह देश का एजुकेशन हब भी है.

यह भी पढ़ें: नोएडा एयरपोर्ट पहुंचना होगा अब और भी आसान, 3 किलोमीटर नई सड़क का होगा निर्माण

क्‍या होगा फायदा?

कोटा का नया एयरपोर्ट कोटा की बढ़ती यात्री संख्या को संभालने में मदद करेगा. यह क्षेत्र के इंडस्‍ट्र‍ियल और एजुकेशन डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा. कोटा में अभी मौजूदा एयरपोर्ट एएआई (AAI) के पास है. इसका रनवे 1220 मीटर लंबा और 38 मीटर चौड़ा है, जो DO-228 जैसे छोटे विमानों के लिए है. इसकी टर्मिनल ब‍िल्‍ड‍िंग 400 वर्ग मीटर की है और एक समय में 50 यात्रियों को संभाल सकती है. लेकिन, यहां पर जमीन की कमी और आसपास के शहरी डेवलपमेंट के कारण इसे बड़ा नहीं किया जा सकता. नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कोटा-बूंदी के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाएगा. यह क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा और पर्यटन, इंडस्‍ट्री और एजुकेशन को बढ़ावा देगा.

FAQ

सवाल: राजस्‍थान में नया एयरपोर्ट बनने में क‍ितनी लागत आएगी?

जवाब: राजस्‍थान को कोटा-बूंदी में बनने वाले नए एयरपोर्ट के तैयार होने में करीब डेढ़ हजार करोड़ की लागत आएगी। इसके ल‍िए राजस्थान सरकार की तरफ से 440.06 हेक्टेयर जमीन दी गई है.