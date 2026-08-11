/OPS पर सरकार का बड़ा फैसला! NPS और UPS में क्या अंतर? कर्मचारियों को किसमें कितना फायदा

Old Pension Scheme: केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर क्या सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को फिर से लागू करने का प्लान कर रही है? इस सवाल पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्थिति को साफ कर दिया है. लोकसभा में सांसद इंद्र हैंग सुब्बा (Indra Hang Subba) की तरफ से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ किया कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. इसका कारण ओल्ड पेंशन स्कीम से सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ बढ़ जाता है.
संसद में बोलते हुए पंकज चौधरी ने बताया राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एनपीएस (NPS) से ओपीएस (OPS) में वापसी के अपने फैसले के बारे में केंद्र और पीएफआरडीए (PFRDA) को जानकारी दी है. केंद्र ने यह साफ किया कि पीएफआरडीए (PFRDA) अधिनियम 2013 और इससे जुड़े 2015 के नियमों के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें एनपीएस के तहत जमा हुए फंड (सरकार और कर्मचारियों के कॉन्ट्रीब्यूशन) को वापस राज्य सरकार को सौंपा जा सके.
वित्त मंत्रालय का कहना है कि पुरानी पेंशन से देश की फिक्सल हेल्थ पर लंबे समय में असर पड़ता है. ओल्ड पेंशन सरकारी कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन वाली व्यवस्था थी. इसमें सरकार पहले से बने किसी फंड के बिना ही अपने कोष पेंशन का पैसा देती थी. लेकिन अब एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन बेस्ड मॉडल पर काम करती है. इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जिसे बाजार में निवेश किया जाता है. केंद्र का कहना है ओपीएस पर यदि वापस लौटे तो बड़ा वित्तीय संकट खड़ा हो सकता है. CAG की रिपोर्ट में भी ओपीएस लागू करने के दुष्परिणामों की तरफ इशारा किया जा चुका है.
एनपीएस को 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सर्विस ज्वाइन करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था. हालांकि, सशस्त्र बलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है. एनपीएस की खामियों को दूर करने और ज्यादा सुरक्षा देने के मकसद से सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस (UPS) को लॉन्च किया. यूपीएस को एनपीएस के तहत बेहतर ऑप्शन के रूप में पेश किया गया. यह योजना कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये महीने की न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है.
ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन उसकी आखिरी सैलरी और सर्विस टेन्योर से जुड़ी होती थी. इसमें कर्मचारी को अपने वेतन से किसी तरह का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता था. OPS की बड़ी खासियत यह थी कि कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन का भरोसा रहता था. इसमें निवेश किए गए किसी पेंशन फंड के रिटर्न पर कर्मचारी की पेंशन निर्भर नहीं रहती थी. यही कारण है कि कर्मचारी संगठनों के बीच OPS को ज्यादा सुरक्षित माना जाता है. लेकिन इसकी दूसरी तस्वीर यह है कि जैसे-जैसे रिटायर होने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है सरकार का पेंशन खर्च बढ़ता जाता है. सरकार क कहना है लंबे समय में इस सिस्टम से राजकोष पर दबाव बढ़ सकता है.
केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को 1 जनवरी 2004 से लागू किया. सशस्त्र बलों को इसके दायरे से बाहर रखा गया. NPS को OPS से बिल्कुल अलग डिजाइन किया गया. एनपीएस अंशदान आधारित पेंशन व्यवस्था है. इसका सीधा सा मतलब है कर्मचारी और सरकार दोनों पेंशन खाते में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और इस पैसे को पेंशन फंड के जरिये निवेश किया जाता है. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए NPS में-
कर्मचारी का योगदान : बेसिक पे + DA का 10%
सरकार का योगदान : बेसिक पे + DA का 14%
दोनों का योगदान कर्मचारी के NPS Tier-I खाते में जाता है.
इस पैसे का निवेश पेंशन फंड मैनेजर के जरिये किया जाता है.
OPS में कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन का भरोसा होता था और पेंशन का भुगतान सरकारी बजट से किया जाता था. लेकिन एनपीएस (NPS) में कर्मचारी और सरकार दोनों ही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. इस पैसे का लगातार निवेश होता है और रिटायरमेंट के समय बनने वाले कॉर्पस के बेस पर पेंशन तय होती है. यही अंतर OPS को कर्मचारियों के लिए ज्यादा निश्चित और NPS को सरकार के लिए ज्यादा टिकाऊ मॉडल बनाता है.
NPS लागू होने के बाद कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ी चिंता का कारण यही रहा कि रिटायरमेंट के समय उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी. इस चिंता को दूर करने के लिए सरकार ने यूपीएस (UPS) शुरू की. UPS को 1 अप्रैल 2025 से NPS के तहत एक ऑप्शन के रूप में लागू किया गया. इसका मकसद एनपीएस के कॉन्ट्रीब्यूशन बेस्ड सिस्टम को बनाए रखते हुए कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी देना है. यानी UPS को पूरी तरह OPS की वापसी कहना सही नहीं है.
UPS की बड़ी खासियत इसका न्यूनतम पेंशन अमाउंट है. यदि कर्मचारी की सर्विस कम से कम 25 साल है तो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% तक तय पेआउट मिल सकता है. यदि सर्विस टेन्योर 25 साल से कम लेकिन कम से कम 10 साल है तो रेश्यो के हिसाब से भुगतान होगा. 10 साल या इससे ज्यादा की सर्विस करने वाले कर्मचारियों के लिए मिनिमम गारंटीड पेंशन 10,000 रुपये महीना होगी. उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीने की एवरेज बेसिक पे 60,000 रुपये है और उसकी नौकरी 25 साल की है तो उसे करीब 30,000 रुपये महीने की पेंशन मिल सकती है.
ओपीएस की वापसी पर सरकार को यह चिंता सता रही है कि लंबे समय में राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है. OPS में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन और उससे जुड़ी महंगाई राहत का भुगतान लगातार करना पड़ता है. कर्मचारी की संख्या और पेंशन बढ़ने के साथ यह खर्च भी बढ़ता है. इसके उलट NPS में कर्मचारी और सरकार पहले से योगदान करते हैं और उस राशि का कॉर्पस बनाया जाता है. इस कारण सरकार NPS और UPS को इस तरह देखती है, जिसमें भविष्य की पेंशन देनदारी को एक फंडेड स्ट्रक्चर के अंदर रखा जा सके.
राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने NPS से OPS में लौटने से जुड़े फैसले की जानकारी PFRDA को दी है. केंद्र ने कहा कि PFRDA Act, 2013 और संबंधित 2015 के नियमों के तहत NPS में जमा कर्मचारी और सरकार के योगदान और उस पर बने कॉर्पस को राज्य सरकार को वापस करने का प्रावधान नहीं है. यही वजह है कि OPS की बहाली महज राजनीतिक या प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि इसके साथ बड़ा वित्तीय और कानूनी सवाल भी जुड़ा हुआ है.
सरकार OPS की वापसी को फिक्सल हेल्थ से जोड़ती है.2021-22 में केंद्र का राजकोषीय घाटा GDP का 6.7% था. 2025-26 के लिए यह 4.4% (अनुमानित) किया गया. 2026-27 के बजट में इसे GDP का 4.3% रखने का टारगेट रखा गया है. 2026-27 में केंद्र का कुल खर्च करीब 53.5 लाख करोड़ अनुमानित है, जबकि नॉन-डेब्ट रिसीप्ट करीब 36.5 लाख करोड़ रुपये है. सरकार के सामने चुनौती यह है कि सैलरी, पेंशन, सब्सिडी और दूसरी देनदारियों के साथ डेवलपमेंट और कैपिटल एक्सपेंडीचर को भी बनाए रखना है. आंकड़ों के अनुसार, जुलाई तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत कुल मैनेज्ड संपत्ति 3.65 लाख करोड़ रुपये के लेवल पर पहुंच चुकी है.
NPS की भूमिका का अंदाजा आप इसके कॉर्पस से लगा सकते हैं. केंद्रीय कर्मचारियों के NPS में कर्मचारी और सरकार दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन लंबे समय से जमा और निवेश होता रहा है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए NPS के तहत कुल फंड करीब 3.65 लाख करोड़ के लेवल पर पहुंच गया है. इससे साफ है NPS अब महज न्यू पेंशन स्कीम नहीं बल्कि इसके तहत बड़ा रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार हो चुका है.