/OPS पर सरकार का बड़ा फैसला! NPS और UPS में क्या अंतर? कर्मचारियों को किसमें कितना फायदा

ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम (OPS) के तहत सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन उसकी आखिरी सैलरी और सर्व‍िस टेन्‍योर से जुड़ी होती थी. इसमें कर्मचारी को अपने वेतन से क‍िसी तरह का कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन नहीं करना पड़ता था. OPS की बड़ी खासियत यह थी क‍ि कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन का भरोसा रहता था. इसमें निवेश किए गए किसी पेंशन फंड के रिटर्न पर कर्मचारी की पेंशन निर्भर नहीं रहती थी. यही कारण है क‍ि कर्मचारी संगठनों के बीच OPS को ज्यादा सुरक्षित माना जाता है. लेकिन इसकी दूसरी तस्वीर यह है क‍ि जैसे-जैसे रिटायर होने वाले कर्मचारियों की संख्‍या बढ़ती है सरकार का पेंशन खर्च बढ़ता जाता है. सरकार क कहना है लंबे समय में इस स‍िस्‍टम से राजकोष पर दबाव बढ़ सकता है.