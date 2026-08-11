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OPS पर सरकार का बड़ा फैसला! NPS और UPS में क्या अंतर? कर्मचारियों को किसमें कितना फायदा

National Pension System: ओल्‍ड पेंशन को बहाल करने की मांग पर सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचार‍ियों के लि‍ए यूपीएस (UPS) को लॉन्‍च क‍िया था. सोमवार को संसद में द‍िये जवाब में सरकार की तरफ से ओपीएस की बहाली से साफ इंकार कर द‍िया गया.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 11, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:07 PM IST
OPS पर सरकार का बड़ा फैसला! NPS और UPS में क्या अंतर? कर्मचारियों को किसमें कितना फायदा
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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