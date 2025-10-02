Infrastructure Growth: केंद्र सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्राइवेट इनवेस्‍टमेंट को बढ़ावा देने का प्‍लान कर रही है. इसके ल‍िए सरकार 20,000 करोड़ रुपये का रिस्क गारंटी फंड बनाने की योजना पर व‍िचार कर रही है. मीड‍िया र‍िपोर्ट के अनुसार यह फंड प्रोजेक्ट्स के र‍िस्‍क को कवर करेगा. इससे डेवलपर्स पर बोझ कम होगा और बड़े इनवेस्‍टमें को सपोर्ट मिलेगा. इस कदम से 2030 तक 4.51 ट्रिलियन डॉलर के इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर खर्च के टारगेट को पूरा करने में मदद म‍िलेगी.

इकोनॉम‍िक एक्‍सपेंशन के साथ मजबूत ग्रोथ मिलेगी

रिपोर्ट के अनुसार कमजोर इंफ्रा देश के डेवलपमेंट की महत्वाकांक्षाओं में सबसे बड़ी बाधा है. नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) रिपोर्ट के अनुसार इंफ्रा डेवलपमेंट से तुरंत इकोनॉम‍िक एक्‍सपेंशन होगा और लंबे समय तक मजबूत ग्रोथ मिलेगी. फंड को मैनेज करना और कवरेज यह फंड नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) की तरफ से संचालित होगा. यह पॉलिसी अनिश्‍च‍ितता और अन्य गैर-कमर्श‍ियल र‍िस्‍क से होने वाले नुकसान को कवर करेगा. इससे बैंक बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा लोन दे सकेंगे.

2030 तक इंफ्रा पर भारी खर्च जरूरी

दावा क‍िया जा रहा है क‍ि डेवलपर्स को न्यूनतम हिस्सेदारी रखनी होगी और रिस्क-बेस्ड प्रीमियम लगेगा. फंड की कामयाबी के लिए गारंटी बैंकेबल होनी चाहिए यानी टाइम पर पेमेंट की गारंटी हो. देश 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा है. NIP की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक इंफ्रा पर भारी खर्च जरूरी है. पुरानी इंफ्रा को अपग्रेड करना और नई बनाना कॉम्‍पटीशन बढ़ाएगा. खासकर 'मेक इन इंडिया' प्रोग्राम के लिए इंफ्रा अहम है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की सफलता इंफ्रा पर निर्भर करती है.

जानकारों का कहना है क‍ि इंफ्रा गैप न भरने से कॉर्पोरेट ग्रोथ और निवेश रुकेंगे. रिपोर्ट के अनुसार अक्षमताओं से इकोनॉमी को जीडीपी का 4-5 प्रत‍िशत नुकसान होता है. यह फंड र‍िस्‍क शेयर कर प्राइवेट भागीदारी बढ़ाएगा. इससे इंफ्रा ग्रोथ तेज होगा और इकोनॉम‍िक टारगेट पूरे होंगे. सरकार का यह कदम इंफ्रा सेक्टर को नई ऊर्जा देगा. प्राइवेट कंपनियां आगे आएंगी और रोजगार के मौके बढ़ेंगे.