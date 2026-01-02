Centre Cracks Down: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को एक नोटिस जारी किया है. इसमें IT एक्ट और IT नियमों के तहत कानूनी ड्यू डिलिजेंस में गंभीर कमियों की बात कही गई है. सरकार ने प्लेटफॉर्म के AI टूल, ग्रोक के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताई है. सरकार ने इसे गरिमा, प्राइवेसी और डिजिटल सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन बताया है. सरकार ने प्लेटफॉर्म को चेतावनी दी कि वो सभी वल्गर और गैर-कानूनी कंटेंट खासकर उसके AI ऐप Grok द्वारा बनाए गए मटेरियल को तुरंत हटा दे. ऐसा न करने पर उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.

MP प्रियंका चतुर्वेदी ने किया था विरोध

ये कदम बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध और शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे गए पत्र के बाद आया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के कथित दुरुपयोग से महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें फेक अकाउंट्स के जरिए शेयर किए जाने पर चिंता जताई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : कितना सस्ता हुआ सोना, चांदी कहां पहुंची, जानिए आपके शहर में क्या है रेट?

प्रियंका चतुर्वेदी की शिकायत

शिवसेना UBT की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने लेटर में लिखा था कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर, AI के Grok फीचर का गलत इस्तेमाल हो रहा है. कुछ पुरुष फर्जी अकाउंट बनाकर महिलाओं की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं और AI का उपयोग करके उन्हें गलत तरीके से पेश करने या कपड़े छोटे दिखाने जैसी मांगें कर रहे हैं. ये केवल फेक अकाउंट तक सीमित नहीं है, बल्कि उन महिलाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है जो खुद अपनी तस्वीरें साझा करती हैं. यह गंभीर रूप से गलत है और AI का दुरुपयोग है.