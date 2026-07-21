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पेट्रोल में 20% से ज्यादा इथेनॉल म‍िक्‍स करने पर कोई फैसला नहीं, सरकार ने संसद में क‍िया साफ

Ethanol in Petrol: कुछ मीड‍िया रिपोर्ट में दावा क‍िया जा रहा था क‍ि सरकार की तरफ से 20 प्रत‍िशत के बाद अब 25 प्रत‍िशत इथेनॉल म‍िक्‍स करने की तैयारी चल रही है. लेक‍िन अब सरकार ने इस पर राज्‍य सभा में स्‍थ‍ित‍ि साफ की है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 21, 2026, 09:34 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:34 AM IST
पेट्रोल में 20% से ज्यादा इथेनॉल म‍िक्‍स करने पर कोई फैसला नहीं, सरकार ने संसद में क‍िया साफ
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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