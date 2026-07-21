Ethanol Blending in Petrol: पेट्रोल में 20 प्रत‍िशत इथेनॉल म‍िलाने के बाद कुछ मीड‍िया र‍िपोर्ट में दावा क‍िया जा रहा था क‍ि सरकार अब 25% इथेनॉल ब्‍लेंड करने की तैयारी कर रही है. लेक‍िन अब सरकार ने इथेनॉल म‍िक्‍स करने को लेकर संसद में पूरी स्थिति को साफ कर द‍िया है. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने राज्यसभा में इथेनॉल ब्‍लेंड‍िंग को लेकर जानकारी देते हुए कहा क‍ि सरकार का फिलहाल पेट्रोल में इथेनॉल ब्‍लेंड‍िंग 20 प्रतिशत से आगे बढ़ाने का कोई प्‍लान नहीं है. इसके अलावा सरकार ने यह भी साफ क‍िया क‍ि कुछ पेट्रोल पंप पर कम ब्लेंडिंग वाला तेल या शुद्ध पेट्रोल उपलब्ध कराने का भी क‍िसी तरह का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.