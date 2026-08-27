/Onion Price: महंगाई झेल रहे लोगों के लिए खुशखबरी, दिल्ली में ₹35 किलो मिलेगा प्याज; कहां-कहां होगी बिक्री?

Onion Price in Delhi: देश में प्याज की लगातार बढ़ती कीमत ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है. देश के कई शहरों में प्याज का रेट बढ़कर 55 से 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है. महंगाई का झटका झेल रही आम जनता को राहत देने के लिए केंद्र ने बड़ा कदम उठाया है. आम आदमी को राहत देने के मकसद से राजधानी दिल्ली में सरकार की तरफ से 35 रुपये प्रति किलो की दर (सब्सिडाइज रेट) से प्याज की रिटेल बिक्री शुरू की जा रही है. केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी आज सब्सिडी वाली प्याज की बिक्री का उद्घाटन करेंगे. एक अधिकारी ने बताया कि बाजार में जो प्याज आ रही है, वो 2026 के लिए प्रमुख उत्पादक राज्यों में रखे गए 1.21 लाख टन बफर स्टॉक का हिस्सा है.