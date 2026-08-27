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Onion Price: महंगाई झेल रहे लोगों के लिए खुशखबरी, दिल्ली में ₹35 किलो मिलेगा प्याज; कहां-कहां होगी बिक्री?

NCCF Onion Price: महंगी प्याज की बिक्री से आम जनता को राहत देने के लिए सरकार ने नेफेड और एनसीसीएफ के जरिये सस्ती प्याज मुहैया कराने का प्लान तैयार किया है. इसके लिए सरकार की तरफ से 40 अलग-अलग जगह सस्ती प्याज के काउंटर लगाए जा रहे हैं.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 27, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:28 AM IST
Onion Price: महंगाई झेल रहे लोगों के लिए खुशखबरी, दिल्ली में ₹35 किलो मिलेगा प्याज; कहां-कहां होगी बिक्री?
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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