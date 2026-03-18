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Hindi NewsबिजनेसLPG क्राइस‍िस का सरकार ने न‍िकाल ल‍िया तोड़! होर्मुज बंद होने पर भी नहीं होगी क‍िल्‍लत; अब होगा यह काम

LPG क्राइस‍िस का सरकार ने न‍िकाल ल‍िया तोड़! होर्मुज बंद होने पर भी नहीं होगी क‍िल्‍लत; अब होगा यह काम

PNG Network: एलपीजी के संकट के बीच सरकार की तरफ से पीएनजी को प्रमोट क‍िया जा रहा है. पीएनजी नेटवर्क बढ़ने लोगों को घर-घर आसानी से नेचुरल गैस म‍िल सकेगी. सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपील की है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन के लि‍ए अप्रूवल प्रोसेस को तेज करें.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 18, 2026, 12:47 PM IST
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LPG क्राइस‍िस का सरकार ने न‍िकाल ल‍िया तोड़! होर्मुज बंद होने पर भी नहीं होगी क‍िल्‍लत; अब होगा यह काम

LPG Crisis in India: म‍िड‍िल ईस्‍ट में चल रही जंग के बीच देश में एलपीजी सप्‍लाई कम हो रही है. ईरान और इजरायल के बीच युद्ध रुकने के आसार द‍िखाई नहीं दे रहे. ऐसे में सरकार ने घरेलू उपभोक्‍ताओं की जरूरत को ध्‍यान में रखते हुए कमर्श‍ियल स‍िलेंडर की सप्‍लाई पर रोक लगा रखी है. हालांक‍ि, सरकार की तरफ से यह आश्‍वासन द‍िया जा रहा है क‍ि देश में घरेलू गैस पर्याप्‍त मात्रा में है. घरेलू गैस की सप्‍लाई को लेकर पैन‍िक होने की जरूरत नहीं है. लेक‍िन सोशल मीड‍िया पर वायरल हो रहे वीड‍ियो में गैस ड‍िलीवरी के ल‍िए लगी लंबी-लंबी लाइन में लोगों को परेशान होता देखा जा रहा है.

शिवालिक और नंदा देवी जहाज एलपीजी की खेप को लेकर 16 और 17 मार्च को पोर्ट पर पहुंच चुके हैं. देश में एलपीजी की ड‍िमांड लगातार बनी हुई है. इस बीच सरकार ने एलपीजी क्राइस‍िस को नॉर्मल करने के लि‍ए बड़ा कदम उठाया है. सरकार की तरफ से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने पर फोकस क‍िया जा रहा है. इससे लोगों को सिलेंडर की बजाय घर-घर पाइप से गैस मिल सकेगी. इसके ल‍िए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपील की है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) पाइपलाइन के लि‍ए अप्रूवल प्रोसेस को तेज करें.

PNG से खाना बनाना LPG के मुकाबले कम खर्चीला

इसके अलावा रोड रिस्टोरेशन चार्ज और अन्य परमिशन फी माफ करने के साथ ही हर जगह नोडल ऑफ‍िसर अपाइंट क‍िये जाएंगे. सरकार की तरफ से यह कदम उठाए जाने का मकसद पीएनजी कनेक्‍शन को जल्‍द से जल्‍द घरों और दुकानों तक पहुंचाना है. पीएनजी कनेक्‍शन बढ़ने का फायदा यह होगा क‍ि देश में एलपीजी की खपत कम होगी और जरूरतमंद लोगों को आसानी से गैस स‍िलेंडर म‍िल सकेंगे. आपको बता दें पीएनजी से खाना बनाना एनपीजी के मुकाबले कम खर्चीला है.

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एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट कर रही सरकार

सरकार घरेलू ग्राहकों को एलपीजी (LPG) से पीएनजी (PNG) पर शिफ्ट करने पर फोकस कर रही है. सरकार की तरफ से शहरों में होटल, रेस्‍टोरेंट, अस्पताल और हॉस्‍टल जैसी कमर्शियल प्‍लेस पर भी PNG कनेक्शन लेने की सलाह दी गई है. इसी को ध्‍यान में रखते हुए आईजीएल (IGL), एमजीएल (MGL), गेल (GAIL) और बीपीसीएल (BPCL) जैसी कंपनियां डोमेस्‍ट‍िक और कमर्शियल कनेक्शन पर खास तरह का इंसेंटिव दे रही हैं.

ईरान ने जंग के बीच होर्मुज स्‍ट्रेट को ब्लॉक कर दिया है. यह दुनिया का 20 प्रतिशत तेल और गैस सप्लाई का रास्ता है. भारत अपनी जरूरत का करीब 60 प्रतिशत एलपीजी (LPG) आयात करता है. इस आयात का 90 प्रत‍िशत भी इसी रास्ते से आता है. इससे सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया है. 

पीएनजी ज्‍यादा सेफ ऑप्‍शन क्‍यों?

एलपीजी (LPG) सिलेंडर सबसे आम कुक‍िंग फ्यूल है, लेकिन पीएनजी (PNG) लोगों के बीच धीरे-धीरे लोकप्रिय हो रही है. PNG पाइप के जरिये सीधे घर और दुकान तक पहुंचती है. मौजूदा समय में देश में करीब 1.59 करोड़ घरों में पीएनजी (PNG) कनेक्शन हैं. एलपीजी क्राइस‍िस के बीच पीएनजी कनेक्‍शन लेने वाले ज्‍यादा सुकून में हैं. देश में रोजाना करीब 189 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस की खपत है, ज‍िसमें से करीब 50 प्रतिशत देश में ही पैदा होती है.

ICRA के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत वश‍िष्‍ठ ने कहा क‍ि घरेलू गैस सप्लाई एक मजबूत सुरक्षा कवच है. अगर ज्यादा लोग PNG पर शिफ्ट होते हैं तो डिमांड को आसानी से हैंडल किया जा सकता है. एलपीजी पर निर्भरता ज्यादा र‍िस्‍क वाली है. GAIL के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से बताया गया क‍ि आयातित नेचुरल गैस कई देशों जैसे अमेरिका, रूस और ऑस्ट्रेलिया से आती है. इससे किसी एक पर निर्भरता नहीं रहती. दूसरी तरफ LPG के लि‍ए 62 प्रतिशत आयात पर निर्भरता है और उसका बड़ा हिस्सा होर्मुज से होकर गुजरता है.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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