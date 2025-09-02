रेल कर्मचारियों को SBI बैंक देगा ₹1 करोड़ का फायदा, मौत पर परिवारवालों को ₹10 लाख, बस एक शर्त लागू

Indian Railway: रेलवे के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से बीमा कवर की पेशकश हुई है. अगर आप रेलवे में नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी एसबीआई के बैंक खाते में आती है तो आपको इस 1 करोड़ रुपये के इंश्योरेंस का फायदा मिल सकेगा.
Railway SBI MoU: रेलवे के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से बीमा कवर की पेशकश हुई है. अगर आप रेलवे में नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी एसबीआई के बैंक खाते में आती है तो आपको इस 1 करोड़ रुपये के इंश्योरेंस का फायदा मिल सकेगा. दरअसल रेलवे और देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत रेल कर्मचारियों, जिनका बैंक अकाउंट एसबीआई में है उन्हें 1 करोड़ रुपये तक का एक्सीडेंटस डेथ कवर मिलेगा. इस समझौते से रेल कर्मचारियों को अतिरिक्त बीमा कवर और उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.
रेल कर्मचारियों को SBI का तोहफा
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में रेलवे और एसबीआई के बीच समझौता हुआ है, जिसके तहत उन रेल कर्मचारियों, जिनकी सैलरी स्टेट बैंक में आती है, उन्हें SBI की ओर से एक्सट्रा इंश्योरेंस कवर मिलेगा. यदि रेल कर्मचारी की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा. जमीन के 43 फीट नीचे सुरंग में बना देश का एकमात्र रेलवे स्टेशन, हजारों सवारी पर ट्रेन पकड़ने में कभी नहीं होती धक्का-मुक्की
क्या होगी बीमा की शर्ते
मौजूदा बीमा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस नियम के तहत अगर किसी भी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को बीमा की रकम मिलती है. जिसके तहत ग्रुप ए के कर्मचारियों को 1.20 लाख रुपये, ग्रुप B के कर्मचारियों को 60,000 रुपये और ग्रुप Cके कर्मचारियों को 30,000 रुपये मिलते थे. SBI के साथ साझेदारी के बाद यह बढ़कर 1 करोड़ रुपये तक हो जाएगा . हवाई दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में बीमा कवर 1.60 करोड़ रुपये तक होगा. इसी तरह से एसबीआई के RuPay डेबिट कार्ड पर 1 करोड़ रुपये का अतरिक्त कवर मिलता है. विकलांगता की स्थिति में 80 लाख रुपये मिलते हैं. इस इश्योरेंस की सबसे खास बात है कि SBI में खाता रखने वाले किसी कर्मचारी की सामान्य या प्राकृतिक मौत की स्थिति में 10 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा. कर्मचारियों की तरह के पेंशनर्स को भी 30 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा. मौजूदा वक्त में रेलवे के 7 लाख कर्मचारियों के खाते एसबीआई में है.
IR in collaboration with State Bank of India (SBI), executes an MoU for Railway Salary Package (RSP), extending multiple benefits like ₹1 crore accidental death cover & more, reaffirming its commitment to Railway Employees’ safety & security. pic.twitter.com/lydhq3F9pY
— Ministry of Railways (@RailMinIndia) September 1, 2025