 रेल कर्मचारियों को SBI बैंक देगा ₹1 करोड़ का फायदा, मौत पर परिवारवालों को ₹10 लाख, बस एक शर्त लागू
Advertisement
trendingNow12905918
Hindi Newsबिजनेस

रेल कर्मचारियों को SBI बैंक देगा ₹1 करोड़ का फायदा, मौत पर परिवारवालों को ₹10 लाख, बस एक शर्त लागू

Indian Railway:  रेलवे के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से बीमा कवर की पेशकश हुई है. अगर आप रेलवे में नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी एसबीआई के बैंक खाते में आती है तो आपको इस 1 करोड़ रुपये के इंश्योरेंस का फायदा मिल सकेगा.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 02, 2025, 12:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रेल कर्मचारियों को SBI बैंक देगा ₹1 करोड़ का फायदा, मौत पर परिवारवालों को ₹10 लाख, बस एक शर्त लागू

Railway SBI MoU: रेलवे के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से बीमा कवर की पेशकश हुई है. अगर आप रेलवे में नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी एसबीआई के बैंक खाते में आती है तो आपको इस 1 करोड़ रुपये के इंश्योरेंस का फायदा मिल सकेगा. दरअसल रेलवे और देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत रेल कर्मचारियों, जिनका बैंक अकाउंट एसबीआई में है उन्हें 1 करोड़ रुपये तक का एक्सीडेंटस डेथ कवर मिलेगा. इस समझौते से रेल कर्मचारियों को अतिरिक्त बीमा कवर और उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.  

रेल कर्मचारियों को SBI का तोहफा  
 
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में रेलवे और एसबीआई के बीच समझौता हुआ है, जिसके तहत  उन रेल कर्मचारियों, जिनकी सैलरी स्टेट बैंक में आती है, उन्हें SBI की ओर से एक्सट्रा इंश्योरेंस कवर मिलेगा.  यदि रेल कर्मचारी की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा.  जमीन के 43 फीट नीचे सुरंग में बना देश का एकमात्र रेलवे स्टेशन, हजारों सवारी पर ट्रेन पकड़ने में कभी नहीं होती धक्का-मुक्की

क्या होगी बीमा की शर्ते  

Add Zee News as a Preferred Source

मौजूदा बीमा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस नियम के तहत अगर किसी भी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को बीमा की रकम मिलती है. जिसके तहत ग्रुप ए के कर्मचारियों को  1.20 लाख रुपये, ग्रुप B के कर्मचारियों को 60,000 रुपये और ग्रुप Cके कर्मचारियों को 30,000 रुपये मिलते थे. SBI के साथ साझेदारी के बाद यह बढ़कर 1 करोड़ रुपये तक हो जाएगा .  हवाई दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में बीमा कवर 1.60 करोड़ रुपये तक होगा. इसी तरह से एसबीआई के RuPay डेबिट कार्ड पर 1 करोड़  रुपये का अतरिक्त कवर मिलता है. विकलांगता की स्थिति में 80 लाख रुपये मिलते हैं.  इस इश्योरेंस की सबसे खास बात है कि SBI में खाता रखने वाले किसी कर्मचारी की सामान्य या प्राकृतिक मौत की स्थिति में 10 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा.  कर्मचारियों की तरह के पेंशनर्स को भी 30 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा. मौजूदा वक्त में रेलवे के 7 लाख कर्मचारियों के खाते एसबीआई में है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

#indian railway

Trending news

जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
Jammu-Kashmir Rainfall
जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
Tamilnadu
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
World News
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
Kiren Rijiju
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
IndiGo flight news
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को दे डाली चेतावनी
Manoj Jarange
जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को दे डाली चेतावनी
'मैं कल रात ही...', चुटीले अंदाज में बोले PM आप लोग ताली किस बात पर बजा रहे हैं?
PM Modi
'मैं कल रात ही...', चुटीले अंदाज में बोले PM आप लोग ताली किस बात पर बजा रहे हैं?
मनोज जरांगे के आंदोलन पर छगन भुजबल का जवाब, कहा- OBC कोटे में घुसपैठ नहीं होने देंगे
Maharashtra
मनोज जरांगे के आंदोलन पर छगन भुजबल का जवाब, कहा- OBC कोटे में घुसपैठ नहीं होने देंगे
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
sabrimala
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
PM Modi
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
;