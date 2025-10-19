Indian Railways: ट्रेनों के संचालन को लेकर सीपीआरओ स्वपनिल निला ने कहा कि ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों तक जाएंगी. इनके जरिये लोग जाकर अपने परिवार से मिल सकेंगे.
Indian Railways Special Trains: दिवाली और छठ पूजा के मौके पर ट्रेनों में भीड़ बढ़ने पर रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. इसी क्रम में सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 1,702 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है. ये ट्रेनें मुंबई, पुणे, नागपुर, कोल्हापुर और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) जैसे स्टेशनों से चलेंगी. इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने त्योहारों के मौके पर 12000 स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का ऐलान किया था.
हजारों लोगों की यात्रा को आसान बनाया जाएगा
ट्रेनों के संचालन को लेकर सीपीआरओ स्वपनिल निला ने कहा कि ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों तक जाएंगी. इनके जरिये लोग जाकर अपने परिवार से मिल सकेंगे. इससे हजारों लोगों की यात्रा आसान हो जाएगी. रेलवे की तरफ से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं. हर एरिया में 3,000 से ज्यादा यात्रियों के लिए जगह है. यहां खाना, पानी, शौचालय और पंखों आदि की सुविधा है.
वीडियो शेयर करने वालों पर सख्त एक्शन
एक दिन पहले शनिवार को रेलवे ने गलत वीडियो शेयर करने वालों पर सख्त एक्शन लिया. त्योहारों में कुछ सोशल मीडिया हैंडल पुराने या झूठे वीडियो फैला रहे हैं, जिससे यात्री कन्फ्यूज हो रहे हैं. 20 से ज्यादा हैंडल पकड़े गए हैं. इनके खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज हो रही है और 24x7 मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है. रेलवे की तरफ से अपील की गई कि फैक्ट चेक के बिना वीडियो शेयर नहीं करें.
केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें
रेलवे की तरफ से अपील की गई कि यात्री केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें. एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रेल मंत्रालय के वेरिफाइड हैंडल @RailMinIndia को फॉलो करें. रेलवे की तरफ से कहा गया कि इससे गलत जानकारी फैल सकती है. इसलिए जरूरी है कि केवल विश्वसनीय सोर्स से ही अपडेट लें. इस तरह के कदम से त्योहारों पर यात्रा आसान बनी रहेगी. रेलवे ने यात्री सुरक्षा पर जोर दिया.