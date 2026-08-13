/एसिड अटैक सर्वाइवर्स को रेल किराए में रियायत पर केंद्र की सैद्धांतिक सहमति, SC में बताया

Rail Fare Concessions for Acid Attack Survivors : एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए बड़ी खबर है. केंद्र सरकार ने उन्हें इलाज के लिए रेल यात्रा में रियायत देने के लिए एक नीति तैयार करने पर सैद्धांतिक सहमति जताई है. इस प्रस्ताव का उद्देश्य उन पीड़ितों को आर्थिक मदद देना है, जिन्हें समय-समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधाओं वाले अस्पतालों में इलाज के लिए दूसरे शहरों की यात्रा करनी पड़ती है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस मामले पर उदार रुख अपनाने को कहा है.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान रेलवे मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे ने केंद्र का पक्ष रखा. उन्होंने अदालत को बताया कि इस मुद्दे पर मंत्रालय में बैठक हो चुकी है और एसिड अटैक पीड़ितों को रेल यात्रा में रियायत देने पर सिद्धांत रूप में सहमति बनी है. हालांकि, सरकार इस सुविधा को दिव्यांग श्रेणी के बजाय 'मरीज श्रेणी' के तहत देने पर विचार कर रही है. केंद्र का कहना है कि दिव्यांग श्रेणी में अलग से एसिड अटैक पीड़ितों को रियायत देने से अन्य श्रेणियों के लोगों की ओर से भी इसी तरह की मांगें उठ सकती हैं. रेलवे के लिए अलग-अलग श्रेणियों के दिव्यांग यात्रियों के बीच इस तरह का अंतर करना व्यावहारिक रूप से मुश्किल हो सकता है.
सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स को लंबे समय तक इलाज की जरूरत पड़ सकती है. कई पीड़ितों को सर्जरी और अन्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए अलग-अलग राज्यों में स्थित विशेषज्ञ अस्पतालों का रुख करना पड़ता है. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि कई सर्वाइवर्स को एक से अधिक सर्जरी करानी पड़ती है और इलाज के लिए बार-बार लंबी दूरी की यात्रा करनी होती है. ऐसे में महंगे रेल टिकट, विशेष रूप से एसी श्रेणी के टिकट, उनके लिए आर्थिक बोझ बन जाते हैं.
वकील ने ये भी कहा कि कुछ मामलों में इलाज समय पर कराना बेहद जरूरी होता है. इसलिए मरीजों को अचानक यात्रा की आवश्यकता पड़ सकती है और ऐसे मामलों में आपातकालीन कोटे की सुविधा भी उपयोगी साबित हो सकती है.
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एसिड अटैक पीड़ितों को कानून के तहत दिव्यांग के रूप में मान्यता प्राप्त है. अदालत ने इस पहलू को सामाजिक कल्याण के उपाय के तौर पर देखने की बात कही. हालांकि, केंद्र की ओर से कहा गया कि रेलवे पहले से दिव्यांग यात्रियों की कई श्रेणियों को रियायत देता है. यदि एसिड अटैक सर्वाइवर्स को भी उसी श्रेणी के तहत अलग रियायत दी जाती है, तो अन्य दिव्यांग समूहों की ओर से भी ऐसी मांगें सामने आ सकती हैं. इसी वजह से सरकार मरीज श्रेणी के माध्यम से रियायत देने का विकल्प तलाश रही है.
मामले में याचिकाकर्ता सोसाइटी के वकील ने मरीज श्रेणी को लेकर भी चिंता जताई. उनका कहना था कि एसिड अटैक सर्वाइवर्स को कई बार इलाज के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाना पड़ता है और उनकी जरूरतों को सामान्य मरीजों की व्यवस्था में पूरी तरह समायोजित करना मुश्किल हो सकता है. याचिकाकर्ता ने केंद्र से आग्रह किया कि एसिड अटैक पीड़ितों के लिए दिव्यांग श्रेणी के तहत रेलवे रियायत और अलग यात्रा सुविधा पर भी विचार किया जाए.
इसके अलावा, इलाज की तत्काल जरूरत वाले मरीजों के लिए आपातकालीन रेल कोटा उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई. दलील दी गई कि कुछ मामलों में उपचार में देरी होने से मरीज की स्थिति और गंभीर हो सकती है, इसलिए जरूरत पड़ने पर तत्काल यात्रा की सुविधा मिलना जरूरी है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से दी गई जानकारी को रिकॉर्ड पर लेते हुए सरकार को प्रस्तावित नीति का ड्राफ्ट तैयार करने और छह सप्ताह के भीतर अदालत में दाखिल करने को कहा है. फिलहाल, केंद्र ने रियायत देने पर सैद्धांतिक सहमति जताई है. अब नीति के अंतिम स्वरूप में यह स्पष्ट होगा कि कितनी रियायत दी जाएगी, किन परिस्थितियों में इसका लाभ मिलेगा, किस तरह के दस्तावेज जरूरी होंगे और मरीज श्रेणी के तहत यात्रा की प्रक्रिया क्या होगी. ये फैसला एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए महत्वपूर्ण राहत साबित हो सकता है, क्योंकि लंबे इलाज के दौरान बार-बार दूसरे शहरों की यात्रा का खर्च उनके लिए बड़ी चुनौती बना रहता है.