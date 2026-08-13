/एसिड अटैक सर्वाइवर्स को रेल किराए में रियायत पर केंद्र की सैद्धांतिक सहमति, SC में बताया

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान रेलवे मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे ने केंद्र का पक्ष रखा. उन्होंने अदालत को बताया कि इस मुद्दे पर मंत्रालय में बैठक हो चुकी है और एसिड अटैक पीड़ितों को रेल यात्रा में रियायत देने पर सिद्धांत रूप में सहमति बनी है. हालांकि, सरकार इस सुविधा को दिव्यांग श्रेणी के बजाय 'मरीज श्रेणी' के तहत देने पर विचार कर रही है. केंद्र का कहना है कि दिव्यांग श्रेणी में अलग से एसिड अटैक पीड़ितों को रियायत देने से अन्य श्रेणियों के लोगों की ओर से भी इसी तरह की मांगें उठ सकती हैं. रेलवे के लिए अलग-अलग श्रेणियों के दिव्यांग यात्रियों के बीच इस तरह का अंतर करना व्यावहारिक रूप से मुश्किल हो सकता है.