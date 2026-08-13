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एसिड अटैक सर्वाइवर्स को रेल किराए में रियायत पर केंद्र की सैद्धांतिक सहमति, SC में बताया

केंद्र सरकार एसिड अटैक पीड़ितों को इलाज के लिए दूसरे शहरों में जाने के दौरान रेल यात्रा में रियायत देने की नीति बनाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है. इससे उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाओं वाले अस्पतालों तक पहुंचने में आर्थिक मदद मिलेगी.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 13, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:01 PM IST
एसिड अटैक सर्वाइवर्स को रेल किराए में रियायत पर केंद्र की सैद्धांतिक सहमति, SC में बताया
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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