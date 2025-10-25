कबाड़ से भर गया सरकार का खजाना, बेचकर कमाए ₹377 करोड़, सफाई से हुई जबरदस्त कमाई

सरकार के विशेष स्वच्छता अभियान 5.0 ने कबाड़ के निपटारे से 377 करोड़ रुपये जुटाए हैं. इसके साथ ही, 130 लाख वर्ग फुट ऑफिस स्पेस को फ्री कराया गया है.
Income from Scrap : केंद्र सरकार ने महीने भर चलने वाले विशेष स्वच्छता अभियान के तहत कबाड़ का निपटारा करके 377 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कमाया है और 130 लाख वर्ग फुट ऑफिस फ्री कराया है. सरकार के विशेष स्वच्छता अभियान 5.0 ने कबाड़ के निपटारे से 377 करोड़ रुपये जुटाए हैं. इसके साथ ही, 130 लाख वर्ग फुट ऑफिस स्पेस को फ्री कराया गया है. 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य प्रशासनिक कैपैबिलिटी में सुधार लाना है.
7.25 लाख फाइलों का निपटारा
कार्मिक मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि 24 अक्टूबर तक, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 4.95 लाख स्वच्छता अभियान स्थलों को कवर किया गया है. 130.54 लाख वर्ग फुट ऑफिस स्पेस को मुक्त किया गया है और 5.45 लाख जन शिकायत मामलों का निपटारा किया गया है और 7.25 लाख फाइलों का निपटारा किया गया है.
‘विशेष स्वच्छता अभियान 5.0’ 2 से 31 अक्टूबर तक चलेगा
सरकार का ‘विशेष स्वच्छता अभियान 5.0’ 2 से 31 अक्टूबर तक चलेगा. इसके लिए नोडल एजेंसी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है. विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने शुक्रवार को अभियान की प्रगति की समीक्षा की. इसमें 84 मंत्रालयों और विभागों के 200 सेअधिक वरिष्ठ अधिकारी ने हिस्सा लिया.
सरकार का ये अभियान न केवल सफाई तक सीमित है. बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक सहभागिता का प्रतीक भी बन चुका है. सरकार ने कहा कि ये पहल लोक प्रशासन में 'स्वच्छता, दक्षता और जवाबदेही' को सुदृढ़ करती है और 'मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट' की दिशा में एक कदम है.