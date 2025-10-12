नए तरीके से मिलेंगे हाईवे प्रोजेक्ट्स, FASTag का होगा इस्तेमाल, जानिए कंपनियों को क्या होगा फायदा?

Centre to link highway awards : केंद्र सरकार ने नई योजना बनाई है कि अब जो नई हाईवे परियोजनाएं होंगी उन्हें बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BoT) मॉडल के तहत दिया जाएगा. सरकार अब FASTag डेटा के आधार पर हाईवे प्रोजेक्ट्स को रिटर्न से जोड़ेगी. अगर हाईवे परियोजनाएं कम मुनाफेदार होंगी यानी जिनसे 15% सालाना रिटर्न से कम मिलेगा. उन्हें हाइब्रिड एन्नुइटी मॉडल (HAM) या ईपीसी (EPC) मॉडल के तहत दिया जाएगा. इन मॉडलों में मैन्युफैक्चरिंग का जोखिम सरकार अपने ऊपर लेती है और कुछ या पूरा पैसा खर्च करती है. जबकि बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BoT) मॉडल में पूरी जिम्मेदारी निजी कंपनी की होती है, जो सड़क बनाती है और टोल से अपनी लागत व मुनाफा वसूलती है.

निवेशकों का जोखिम होगा कम

इस कदम का मकसद है कि निवेशकों का जोखिम कम किया जा सके क्योंकि अब उन्हें पहले से पता होगा कि परियोजना से उन्हें कितना मुनाफा मिलेगा. इससे सरकार ज्यादा हाईवे परियोजनाओं को BoT मॉडल के तहत देने में सक्षम होगी.

आकर्षक बनेगा BoT मॉडल

सरकार की उम्मीद है कि इस योजना से BoT मॉडल आकर्षक बनेगा और प्राइवेट सेक्टर इन परियोजनाओं में ज्यादा सक्रिय रूप से भाग लेगा. इस तरह नई सड़क परियोजनाओं के निर्माण में तेजी आएगी और निवेशकों को भी फायदा मिलेगा. इस योजना के तहत अब निजी कंपनियों को अपनी लागत और मुनाफे का अंदाजा पहले से पता होगा, जिससे डेवलपर हाईवे बनाने की बोली लगाएंगे और सरकार भी प्रोजेक्ट्स को जल्दी से शुरू कर सकेगी.

रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक, 2016 और 2025 के बीच सड़क मंत्रालय ने लगभग 1,10,000 किलोमीटर लंबी परियोजनएं आवंटित कीं, जिनमें से लगभग 90,000 किलोमीटर (81.5%) EPC मार्ग के अंतर्गत थीं. इसके बाद HAM मॉडल का दूसरे स्थान पर रहा. जिसकी कुल परियोजनाओं में 19,943 किलोमीटर या 18.4% की हिस्सेदारी थी, जबकि BoT मॉडल की हिस्सेदारी केवल 0.1% थी.