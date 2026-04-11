जंग के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, हाई स्पीड डीजल पर एक्साइज ₹24/लीटर और रोड इंफ्रा सेस ₹36 बढ़ा

Centre Hikes Excise Duty on Diesel : भारत सरकार ने 11 अप्रैल 2026 को डीजल को लेकर नया नोटिस जारी किया है. सरकार ने हाई स्पीड डीजल पर लगने वाला एक्साइज टैक्स और सड़क व इंफ्रास्ट्रक्चर सेस बढ़ा दिया है. स्पेशल एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाकर अब 24 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. विकास कार्यों के तहत लिए जाने वाले इस सेस को अब 36 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने शनिवार को ऐलान किया कि डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को ₹21.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹55.5 प्रति लीटर कर दिया गया है. साथ ही सरकार ने ये भी बताया कि हाई स्पीड डीजल पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी और सेस में भी बढ़ोतरी की गई है.

अब सवाल ये है कि क्या इससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा और सामान ढोने (माल ढुलाई) की लागत बढ़ेगी या नहीं.

ATF पर ड्यूटी ₹29.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹42 प्रति लीटर

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इस बीच, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर ड्यूटी भी ₹29.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹42 प्रति लीटर कर दी गई है, जबकि पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी पहले की तरह शून्य ही रखी गई है. भारत सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में बड़ा इजाफा किया है. यह कदम वित्तीय चुनौतियों के बीच सरकार की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है. ये फैसला तुरंत लागू हो गया है और इसे 1 अप्रैल की वित्त मंत्रालय की अधिसूचनाओं के जरिए घोषित किया गया. इससे संकेत मिलता है कि सरकार बढ़ते वित्तीय दबाव के बीच राजस्व बढ़ाने की कोशिश कर रही है. इस फैसले को लेकर सरकार की तरफ से वजह जल्द सामने आने की उम्मीद है.

डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में काफी बढ़ोतरी की गई है और ATF पर भी इसी तरह ड्यूटी बढ़ाई गई है. वहीं, पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ये सभी बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं.