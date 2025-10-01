What is Tax Devolution: द‍िवाली से पहले केंद्र सरकार की तरफ से नौकरीपेशा से लेकर आम आदमी तक के फायदे को ध्‍यान में रखकर धड़ाधड़ बड़े ऐलान क‍िये जा रहे हैं. प‍िछले द‍िनों जीएसटी र‍िफॉर्म करने के बाद रेलवे कर्मचार‍ियों के ल‍िए 78 द‍िन के बोनस का ऐलान क‍िया गया. इसके बाद बुधवार को कैब‍िनेट से केंद्रीय कर्मचार‍ियों का 3 प्रत‍िशत डीए बढ़ाने का ऐलान क‍िया. अब सरकार की तरफ से राज्यों को 1,01,603 करोड़ रुपये का एक्‍स्‍ट्रा टैक्स डिवोल्यूशन जारी किया गया. इसका सीधा सा मतलब यह हुआ क‍ि सरकार ने 1,01,603 करोड़ रुपये के टैक्‍स का पैसा राज्‍यों को ट्रांसफर कर द‍िया है.

यूपी को सबसे ज्‍यादा 18,227 करोड़ रुपये

सरकार की तरफ से यह कदम फेस्‍ट‍िव सीजन को देखते हुए उठाया गया है. यह फंड कैप‍िटेल एक्‍सपेंस और वेलफेयर से जुड़े कामों के ल‍िए है. नॉर्मली मंथली डिवोल्यूशन 10 अक्टूबर को होना था. लेकिन त्‍योहारी सीजन के कारण 1 अक्टूबर को ही यह पैसा भेज द‍िया गया. वित्त मंत्रालय ने कहा क‍ि त्‍योहारों के मद्देनजर राज्यों को विकास और वेलफेयर से जुड़े खर्चों के लि‍ए अतिरिक्त पैसा द‍िया जा रहा है. इसके तहत यूपी को सबसे ज्‍यादा 18,227 करोड़ रुपये मिलेंगे.

महाराष्ट्र को 6,418 करोड़ रुपये

चुनावी राज्य बिहार दूसरे फंड के मामले में दूसरे नंबर पर है और उसे 10,219 करोड़ रुपये म‍िलेंगे. इस ल‍िस्‍ट में तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश को 7,976 करोड़ रुपये म‍िले. महाराष्ट्र को 6,418 करोड़, गुजरात को 3,534 करोड़ और पश्‍च‍िम बंगाल को 7,644 करोड़ रुपये मिलेंगे. आंध्र प्रदेश के ह‍िस्‍से में 4,112 करोड़ रुपये का फंड आ रहा है. गोवा को सबसे कम 392 करोड़ और सिक्किम को 394 करोड़ म‍िल रहे हैं. यह राशि राज्यों को बेस‍िक इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर पर काम करने और सोशल वेलफेयर से जुड़ी योजनाओं पर काम करने में मदद करेगी.

राज्यों को बिना शर्त द‍िया जाता है पैसा

आपको बता दें टैक्स डिवोल्यूशन केंद्र सरकार के टैक्स रेवेन्‍यू का हिस्सा है, जो राज्यों को बिना शर्त दिया जाता है. सरकार की तरफ से यह कदम फेस्‍ट‍िव सीजन की खरीदारी से पहले उपभोग बढ़ाने में मदद करेगा. केंद्र का यह फैसला राज्यों को आर्थ‍िक रूप से मजबूती देगा, ताकि इससे व‍िकास तेज हो सके. कुल मिलाकर यह 80% केंद्र की राज्यों को ट्रांसफर का हिस्सा है. आइस देखते हैं पूरी ल‍िस्‍ट, 1,01,603 करोड़ रुपये में से क‍िसे क्‍या म‍िला?

> आंध्र प्रदेश: ₹4,112 करोड़

> अरुणाचल प्रदेश: ₹1,785 करोड़

> बिहार: ₹10,219 करोड़

> छत्तीसगढ़: ₹3,462 करोड़

> गोवा: ₹392 करोड़

> गुजरात: ₹3,534 करोड़

> हरियाणा: ₹1,111 करोड़

> हिमाचल प्रदेश: ₹843 करोड़

> झारखंड: ₹3,360 करोड़

> कर्नाटक: ₹3,705 करोड़

> केरल: ₹1,956 करोड़

> मध्य प्रदेश: ₹7,976 करोड़

> महाराष्ट्र: ₹6,418 करोड़

> मणिपुर: ₹727 करोड़

> मेघालय: ₹779 करोड़

> मिजोरम: ₹508 करोड़

> नागालैंड: ₹578 करोड़

> ओडिशा: ₹4,601 करोड़

> पंजाब: ₹1,836 करोड़

> राजस्थान: ₹6,123 करोड़

> सिक्किम: ₹394 करोड़

> तमिलनाडु: ₹4,144 करोड़

> तेलंगाना: ₹2,136 करोड़

> त्रिपुरा: ₹719 करोड़

> उत्तर प्रदेश: ₹18,227 करोड़

> उत्तराखंड: ₹1,136 करोड़

> पश्‍च‍िम बंगाल: ₹7,644 करोड़