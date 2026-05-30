टेक्सटाइल सेक्टर को मिला बड़ा बूस्टर; सरकार ने हटाई आयात ड्यूटी; क्या बढ़ेगी गारमेंट सेक्टर की रफ्तार?

केंद्र सरकार ने देश के टेक्सटाइल और परिधान उद्योग को राहत देने के लिए कपास के आयात पर लगने वाली सभी कस्टम ड्यूटी को अस्थायी रूप से हटाने का फैसला किया है. वित्त मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, 1 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक कपास के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस (AIDC) नहीं लगाया जाएगा.

रेडीमेड गारमेंट निर्माताओं को राहत मिलेगी

सरकार का कहना है कि ये कदम घरेलू टेक्सटाइल उद्योग को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध कराने और बढ़ती इनपुट लागत के दबाव को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है. आयातित कपास सस्ता होने से कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट निर्माताओं को राहत मिलेगी. इससे पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन को फायदा पहुंचने की उम्मीद है.

कपास की उपलब्धता बढ़ेगी

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, ये अस्थायी छूट उद्योग की जरूरतों को ध्यान में रखकर दी गई है, जबकि घरेलू कपास उत्पादकों के हितों का भी ध्यान रखा गया है. इस फैसले से बाजार में कपास की उपलब्धता बढ़ेगी और उत्पादन चक्र को सुचारु बनाए रखने में मदद मिलेगी. विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को इस कदम से बड़ा लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि ये इकाइयां कपास की कीमतों और आपूर्ति में उतार-चढ़ाव से सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं.

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सरकार को उम्मीद है कि कस्टम ड्यूटी में यह छूट आने वाले महीनों में टेक्सटाइल सेक्टर की उत्पादन क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मकता और विकास को मजबूती प्रदान करेगी