केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, कल से CGHS की नई दरें लागू होंगी, इलाज में मिलेगा फायदा!

केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में इलाज की दरें NABH (नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स) से मान्यता प्राप्त अस्पतालों के मुकाबले 15% ज्यादा होंगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 12, 2025, 10:11 PM IST
केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, कल से CGHS की नई दरें लागू होंगी, इलाज में मिलेगा फायदा!

CGHS rate revision 2025: 15 साल के लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत इलाज की दरों में बड़ा बदलाव किया है. इस बदलाव का सीधा असर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों पर पड़ेगा. सरकार ने बताया है कि इन नए नियमों से इलाज की क्वॉलिटी बेहतर और पारदर्शी होगी. इलाज की नई दरें 13 अक्टूबर 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएंगी.

क्या हैं नए CGHS नियम

सरकार के मुताबिक, लगभग 2,000 मेडिकल प्रोसेस के रेट्स अब शहर की श्रेणी और अस्पताल की मान्यता के आधार पर तय होंगे. टियर-II शहरों में रेट बेस रेट से 19 प्रतिशत कम होंगे और टियर-III शहरों में रेट 20 प्रतिशत कम रहेंगे. जबकि NABH-मान्यता प्राप्त अस्पतालों में बेस रेट लागू होगा और गैर-NABH अस्पतालों में रेट बेस रेट से 15 प्रतिशत कम होंगे. वहीं सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल (200+ बिस्तर) में रेट बेस रेट से 15 प्रतिशत अधिक होंगे.

यह भी पढ़ें : इस दिन मिल सकती है किसानों को खुशखबरी! जल्द आएगी PM किसान की 21वीं किस्त

इलाज की नई दरें?

केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में इलाज की दरें NABH (नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स) से मान्यता प्राप्त अस्पतालों के मुकाबले 15% ज्यादा होंगी.

CGHS क्या है?

केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जो लोगों को रियायती दरों पर चिकित्सा सेवायें देती है. इस योजना में कई चिकित्सा शुल्क शामिल हैं, जिनमें डेली ​​परीक्षण, परामर्श और सर्जरी आदि शामिल हैं. CGHS पैकेज एक सर्व-समावेशी एकमुश्त राशि प्रदान करता है, जो अस्पताल में भर्ती से लेकर छुट्टी तक पूरे उपचार को कवर करती है. ये योजना मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए है. 5 अक्टूबर तक CGHS पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक, CGHS भारत के 80 शहरों में लगभग 4.26 मिलियन लाभार्थियों को कवर करती है. 

सरकार ने कहा है कि 13 अक्टूबर, 2025 से पहले के सभी MoA अब मान्य नहीं होंगे. CGHS पैनल में शामिल सभी अस्पतालों को नई गाइडलाइंस के तहत फिर से आवेदन करना होगा.

