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Hindi Newsबिजनेस₹3 रोज कमाने वाला लड़का बना नमकीन का बादशाह, आज खड़ी कर दी ₹40,000 करोड़ की स्नैक्स कंपनी

₹3 रोज कमाने वाला लड़का बना नमकीन का बादशाह, आज खड़ी कर दी ₹40,000 करोड़ की स्नैक्स कंपनी

चंदुभाई की पहली बड़ी सफलता थिएटर कैंटीन से शुरू हुई. उन्होंने जल्दी खराब होने वाले सैंडविच की जगह आलू के वेफर्स बेचने शुरू किए. करीब ₹20,000 के निवेश से चंदुभाई ने इस मौके को पहचाना. एक छोटे से शेड में घंटों मेहनत करके उन्होंने स्थानीय दुकानों में वेफर्स सप्लाई करना शुरू किया.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 09, 2026, 07:46 PM IST
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Source : X/social media
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Sucess Story : साल था 1982. गांव में भयंकर अकाल पड़ा, तब नौकरी की तलाश में एक युवक ने शहर का रुख किया. फिर क्या था देखते ही देखते जो युवक सिनेमा हॉल में काम करके रोज सिर्फ ₹3 कमाता था. आज भारत के सबसे पसंदीदा स्नैक्स (आलू के चिप्स) के ₹40,000 करोड़ के साम्राज्य का मालिक है. बाहर से कुरकुरे और अंदर से नमकीन इस शानदार स्नैक को भारत में नई पहचान देने वाले शख्स थे चंदुभाई विरानी. बालाजी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर चंदुभाई की कुल संपत्ति फोर्ब्स के मुताबिक लगभग 1.1 बिलियन डॉलर आंकी गई है. आज बालाजी ब्रदर्स- चंदुभाई, भीखाभाई और कंजीभाई मिलकर पैकेज्ड फूड बिजनेस संभालते हैं.

चंदुभाई ने बताया कि आज भी वे अपने पूर्वजों की गायों की सेवा करने की परंपरा निभाते हैं. उनकी एक फैक्ट्री में आज भी गौशाला बनी हुई है, जहां गायों की देखभाल की जाती है. 1970 के दशक के मध्य में धोखे का सामना करने के बाद विरानी भाइयों को हमेशा के लिए अपना गांव छोड़ना पड़ा. खेती ही उनका एकमात्र सहारा थी, जिसे उन्होंने समेट दिया. लेकिन इससे उनका हौसला नहीं टूटा. सिनेमा हॉल की कैंटीन में काम करने वाले विरानी भाइयों की तस्वीर आज भी उनकी संघर्ष भरी कहानी बयां करती है.

बालाजी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि शिक्षा जरूरी है, लेकिन सिर्फ शिक्षा काफी नहीं होती. उन्होंने कहा, 'पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ पढ़ाई नहीं. उसके साथ प्रैक्टिकल ज्ञान भी होना चाहिए.' 

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‘किचन क्वीन कहते थे, किंग नहीं’

जामनगर के इस अरबपति उद्योगपति की फैक्ट्रियों में बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं. उनका कहना है, 'पहले लोग ‘किचन की क्वीन’ कहते थे, किंग नहीं.' 1989 में बालाजी ने टेक्नोलॉजी की तरफ कदम बढ़ाया और राजकोट में हाथ से बनने वाले वेफर्स की जगह ऑटोमेटेड फैक्ट्रियां शुरू कीं, ताकि स्वाद और कुरकुरापन हमेशा एक जैसा रहे.

अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से मुकाबला

चंदुभाई की पहली बड़ी सफलता थिएटर कैंटीन से शुरू हुई. उन्होंने जल्दी खराब होने वाले सैंडविच की जगह आलू के वेफर्स बेचने शुरू किए. करीब ₹20,000 के निवेश से चंदुभाई ने इस मौके को पहचाना. एक छोटे से शेड में घंटों मेहनत करके उन्होंने स्थानीय दुकानों में वेफर्स सप्लाई करना शुरू किया. साल 2008 तक बालाजी सिर्फ गुजरात का नहीं, बल्कि पूरे भारत का चर्चित ब्रांड बन चुका था. हालांकि, हाथ से बने वेफर्स के सामने दुनिया की बड़ी कंपनियां जैसे PepsiCo  (जो Lay’s ब्रांड चलाती है) बड़ी चुनौती थीं. यहां तक कि PepsiCo ने बालाजी पर केस भी किया था. लेकिन, बाजार में कई भारतीय कंपनियों के आने के बाद जब हिस्सेदारी बंटी. तब बालाजी ने जोरदार वापसी की. ₹5 वाले छोटे पैकेट लॉन्च करके बालाजी ने हर वर्ग के ग्राहकों के दिल में जगह बना ली.

आज कंपनी सिर्फ वेफर्स ही नहीं, बल्कि इंस्टेंट नूडल्स और 65 से ज्यादा भारतीय स्नैक्स बनाती है. मार्च 2023 में खत्म हुए वित्त वर्ष में बालाजी वेफर्स ने ₹5000 करोड़ की सालाना बिक्री दर्ज की थी.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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