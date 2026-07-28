/नौकरी बदलने वालों के लिए जरूरी खबर, ITR फाइल नहीं किया? फाइलिंग से पहले ये डाक्यूमेंट्स रखें तैयार

अगर आपने वित्त वर्ष के दौरान नौकरी बदली है, तो आपको सभी अपने सभी नियोक्ताओं से अलग-अलग फॉर्म 16 मिले होंगे. केवल नई कंपनी के Form 16 के आधार पर ITR भरने से आपकी पुरानी नौकरी की आय छूट सकती है. नवराज ग्लोबल एडवाइजर के टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट निशांत शंकर के मुताबिक, नौकरी बदलने वाले करदाताओं को हर नियोक्ता से मिले वेतन रिकॉर्ड को संभालकर रखना चाहिए. उन्होंने कहा, 'जिन लोगों ने नौकरी बदली है, उन्हें हर नियोक्ता से फॉर्म 16 लेना चाहिए और अपनी कुल सैलरी आय को एक साथ जोड़ना चाहिए.' सभी कंपनियों की सैलरी डिटेल्स को जोड़ने से आपकी कुल आय और टैक्स देनदारी सही तरीके से दर्ज हो पाती है.