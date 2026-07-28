/नौकरी बदलने वालों के लिए जरूरी खबर, ITR फाइल नहीं किया? फाइलिंग से पहले ये डाक्यूमेंट्स रखें तैयार

ITR Filing 2026 : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की 31 जुलाई की समयसीमा अब करीब आ गई है. अगर आपने वित्त वर्ष के दौरान नौकरी बदली है और इसी वजह से ITR फाइल करने में देरी कर रहे हैं, तो अब अपने जरूरी दस्तावेज तैयार करने का समय आ गया है.
नौकरी बदलने, प्रॉपर्टी से किराये की कमाई होने या शेयर, म्यूचुअल फंड अथवा घर बेचने जैसी स्थितियों में टैक्स फाइलिंग थोड़ी जटिल हो सकती है. किसी दस्तावेज की कमी या गलत आय की जानकारी देने से ITR में गलती हो सकती है. इसलिए टैक्स विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि रिटर्न भरने से पहले सभी जरूरी कागजात इकट्ठा कर लें.
अगर आपने वित्त वर्ष के दौरान नौकरी बदली है, तो आपको सभी अपने सभी नियोक्ताओं से अलग-अलग फॉर्म 16 मिले होंगे. केवल नई कंपनी के Form 16 के आधार पर ITR भरने से आपकी पुरानी नौकरी की आय छूट सकती है. नवराज ग्लोबल एडवाइजर के टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट निशांत शंकर के मुताबिक, नौकरी बदलने वाले करदाताओं को हर नियोक्ता से मिले वेतन रिकॉर्ड को संभालकर रखना चाहिए. उन्होंने कहा, 'जिन लोगों ने नौकरी बदली है, उन्हें हर नियोक्ता से फॉर्म 16 लेना चाहिए और अपनी कुल सैलरी आय को एक साथ जोड़ना चाहिए.' सभी कंपनियों की सैलरी डिटेल्स को जोड़ने से आपकी कुल आय और टैक्स देनदारी सही तरीके से दर्ज हो पाती है.
ITR फाइलिंग के लिए सिर्फ फॉर्म 16 ही पर्याप्त नहीं होता. अगर आपने साल के दौरान किराये से आय अर्जित की है, तो किराया समझौता (लीज एग्रीमेंट), नगर निगम टैक्स की रसीदें और होम लोन के ब्याज प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज तैयार रखें. वहीं, अगर आपने शेयर, म्यूचुअल फंड या अचल संपत्ति बेची है, तो ब्रोकरेज स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, कैपिटल गेन रिपोर्ट, खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेज और ट्रांसफर से जुड़े खर्चों की जानकारी संभालकर रखें. ये दस्तावेज सही तरीके से कैपिटल गेन की गणना करने में मदद करते हैं. ITR फाइल करना शुरू करने से पहले सभी कागजात तैयार रखने से प्रक्रिया आसान हो जाती है.
कई करदाता Form 16, एनुअल इनफार्मेशन स्टेटमेंट (AIS), टैक्सपेयर इनफार्मेशन समरी (TIS) और Form 26AS में आंकड़ों के अंतर को लेकर परेशान हो जाते हैं. निशांत शंकर का कहना है कि करदाताओं को यह नहीं मानना चाहिए कि इनमें से कोई एक दस्तावेज हमेशा सही होगा. उन्होंने कहा, 'किसी एक दस्तावेज को अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए. करदाताओं को सभी जानकारियों का अपने रिकॉर्ड से मिलान करना चाहिए.' अगर AIS में कोई गलत जानकारी दिखाई देती है, तो उसे नजरअंदाज न करें.
उन्होंने सलाह दी कि गलत जानकारी मिलने पर AIS पोर्टल के जरिए ऑनलाइन फीडबैक दर्ज करें और उससे जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखें. ITR में वही आय दिखाई जानी चाहिए जो वास्तविक तथ्यों और रिकॉर्ड से प्रमाणित हो.
31 जुलाई की समयसीमा नजदीक आने के साथ टैक्स विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि करदाता जल्दबाजी में ITR फाइल न करें. दस्तावेज जुटाने और आय की जानकारी जांचने में थोड़ा समय देना गलतियों, टैक्स नोटिस और अनावश्यक देरी से बचा सकता है.