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नौकरी बदलने वालों के लिए जरूरी खबर, ITR फाइल नहीं किया? फाइलिंग से पहले ये डाक्यूमेंट्स रखें तैयार

नौकरी बदलने, प्रॉपर्टी से किराये की कमाई होने या शेयर, म्यूचुअल फंड अथवा घर बेचने जैसी स्थितियों में टैक्स फाइलिंग थोड़ी जटिल हो सकती है. किसी दस्तावेज की कमी या गलत आय की जानकारी देने से ITR में गलती हो सकती है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 28, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:05 PM IST
नौकरी बदलने वालों के लिए जरूरी खबर, ITR फाइल नहीं किया? फाइलिंग से पहले ये डाक्यूमेंट्स रखें तैयार
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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