Hindi Newsबिजनेस

LPG, फ्यूल, बैंक से लेकर लोन तक....ये खास चीजें जो 1 दिसंबर से आपकी जेब पर डाल सकती हैं असर

इस बीच RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) की मीटिंग भी 3-5 दिसंबर को होनी है, जिसमें गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​की अगुवाई में सेंट्रल बैंक, रेपो रेट में संभावित कटौती पर चर्चा करेगा.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 30, 2025, 09:48 AM IST
LPG, फ्यूल, बैंक से लेकर लोन तक....ये खास चीजें जो 1 दिसंबर से आपकी जेब पर डाल सकती हैं असर

Changes from December 1 : 1 दिसंबर 2025 से जरूरी नियमों में बदलाव आपके रोजाना के खर्चों पर असर डाल सकते हैं. इनमें बैंक लोन रेट्स में संभावित अपडेट, बैंक वर्किंग डेज, महीने के फ्यूल रेट्स में बदलाव और पेंशन की जरूरतें वगैरह शामिल हैं. दिसंबर 2025 लगभग आ गया है, ऐसे में कुछ बदलाव लागू हो सकते हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. आइए देखें कि किन चीज़ों पर आपको अधिक पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं. यहां वे बदलाव दिए गए हैं जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे. जिनमें बैंक बंद होने की तारीखें, बैंक लोन रेट्स, महीने के फ्यूल रेट्स में बदलाव और पेंशन की जरूरतें वगैरह शामिल हैं.

दिसंबर 2025 में लागू होने वाले बदलाव

LPG, ATF फ्यूल की कीमतों में बदलाव

ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) हर महीने की पहली तारीख को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की कीमतों में बदलाव करती हैं, जिसका इस्तेमाल कुकिंग गैस सिलेंडर में होता है. इससे कुकिंग गैस सिलेंडर के दाम बढ़ या घट भी सकते हैं और एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में बदलाव हो सकता है.

यह भी पढ़ें  : बड़ा नुकसान! ट्रंप टैरिफ का भारत पर दिखा असर, US को होने वाला निर्यात 28.5% गिरा

बैंक हॉलिडे की लिस्ट

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिसंबर 2025 में 17 बैंक छुट्टियां घोषित की हैं, जिसमें रविवार, दूसरे शनिवार और चौथे शनिवार की साप्ताहिक छुट्टी शामिल है. आपको अपने पेमेंट शेड्यूल और दूसरी जरूरी तय फाइनेंशियल एक्टिविटीज की प्लानिंग करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

क्या लोन रेट अपडेट हो सकते हैं?

इस बीच RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) की मीटिंग भी 3-5 दिसंबर को होनी है, जिसमें गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​की अगुवाई में सेंट्रल बैंक, रेपो रेट में संभावित कटौती पर चर्चा करेगा.

