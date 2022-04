1 मई से बदलाव, महंगे सिलेंडर से बैंकों की छुट्टी तक; जानें कैसी होगी महीने की शुरुआत

Changes from 1st May: वैसे तो हर महीने की शुरुआत तनख्वाह के साथ खुशियां लाती है. लेकिन सिर्फ खुशियां ही आती हैं ये जरूरी बिल्कुल नहीं है. अक्सर महीने की शुरुआत में ही कुछ चीजों के दाम बढ़ते हैं. ऐसे में एक दिन के बाद अप्रैल महीना खत्म हो रहा है और मई की शुरुआत होने वाली है. इस महीने की शुरुआत भी कई बड़े बदलावों के साथ होने जा रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि यह महीना आपके लिए कैसी शुरुआत लेकर आने वाला है.

सिलेंडर के दामों में हो सकती है बढ़ोतरी

इस महीने की शुरुआत में भी गैस सिलेंडर कंपनियां दामों को लेकर फैसला ले सकती हैं. माना जा रहा है कि घरेलू गैस के दामों में अच्छी खासी बढ़त होने की उम्मीद है. गौरतलब है कि पिछली बार गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपये का बढ़ोतरी की गई थी.

लगातार चार दिन बैंक रहेंगे बंद

अगर आपके बैंकों में लगातार चक्कर लगते रहते हैं तो मई महीने की शुरुआत आपके लिए थोड़ी खराब हो सकती है. बता दें कि 1 मई से 4 मई तक लगातार चार दिन बैंक बंद रहेंगे. हालांकि ये छुट्टियां अलग-अलग राज्यों के हिसाब से होंगी. मई महीने की शुरुआत में ही देश में ईद मनाई जाएगी. इसके अलावा शनिवार और रविवार को मिलाकर मई महीने में पूरे 11 दिन बैंक बंद रहेंगे.

IPO में UPI पेमेंट लिमिट में होनी है बढ़ोतरी

1 मई से होने वाले अन्य बड़े बदलावों में से एक यह भी है कि रिटेल इंवेस्टर्स के लिए UPI पेमेंट की लिमिट बढ़ाई जाएगी. सेबी के नए नियम के हिसाब से 1 मई के बाद किसी कंपनी के IPO में इंवेस्ट करने के लिए UPI से पेमेंट करते समय आप 5 लाख रुपये तक की बिड सब्मिट कर सकते हैं. फिलहाल ये लिमिट दो लाख रुपये की है. नई लिमिट 1 मई के बाद आने वाले सभी आईपीओ के लिए मान्य होगी. आपको बता दें कि सेबी ने IPO में निवेश के लिए यूपीआई से पेमेंट करने की अनुमति नवंबर 2018 में ही दे दी थी, जो एक जुलाई 2019 से प्रभावी है.

