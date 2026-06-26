ईरान जंग शुरू होने के बाद रूस ने भारत से क्रूड ऑयल पर भारी प्रीमियम वसूली शुरू कर दी थी. लेकिन अब कीमत में ग‍िरावट आने के बाद उसने भारत को फ‍िर से बड़ा डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है. इससे रिफाइनरियों को बड़ा फायदा होने की उम्‍मीद है. देश की रिफाइनरियों को दूसरे कारणों से भी अच्‍छा प्रॉफ‍िट होने की उम्मीद है. अमेर‍िका की तरफ से बैन हटाए जाने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में ईरान सस्‍ते तेल का ऑफर लेकर फ‍िर से लौट रहा है. यूएई (UAE) ओपेक ग्रुप से बाहर हो गया है. सस्‍ते रूसी तेल की भी लगातार उपलब्‍धता बनी हुई है. इन सभी अपडेट के बीच तेल बेचने वाले देशों के बीच कॉम्पिटिशन बढ़ेगा और भारत को मोलभाव करने की ताकत म‍िलेगी.