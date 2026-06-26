Crude Oil Price: अमेरिका और ईरान के बीच शांति-समझौता होने के बाद क्रूड ऑयल के दाम में लगातार गिरावट देखी जा रही है. होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) खुलने के बाद कच्चे तेल का दाम जंग से पहले वाले लेवल के करीब आ गया है. इस समुद्री रास्ते से आवाजाही शुरू होने के बाद भारी मात्रा में अटके हुए तेल के फिर से बाजार में आने की उम्मीद है. इससे क्रूड ऑयल की उपलब्धता सस्ती और आसान हो गई है. एक दिन पहले ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम गिरकर 72 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए. जून के पहले हफ्ते में क्रूड का रेट एवरेज 99 डॉलर प्रति बैरल के करीब देखा गया. मई में यही रेट 109 डॉलर प्रति बैरल के करीब था.
ईरान जंग शुरू होने के बाद रूस ने भारत से क्रूड ऑयल पर भारी प्रीमियम वसूली शुरू कर दी थी. लेकिन अब कीमत में गिरावट आने के बाद उसने भारत को फिर से बड़ा डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है. इससे रिफाइनरियों को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है. देश की रिफाइनरियों को दूसरे कारणों से भी अच्छा प्रॉफिट होने की उम्मीद है. अमेरिका की तरफ से बैन हटाए जाने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में ईरान सस्ते तेल का ऑफर लेकर फिर से लौट रहा है. यूएई (UAE) ओपेक ग्रुप से बाहर हो गया है. सस्ते रूसी तेल की भी लगातार उपलब्धता बनी हुई है. इन सभी अपडेट के बीच तेल बेचने वाले देशों के बीच कॉम्पिटिशन बढ़ेगा और भारत को मोलभाव करने की ताकत मिलेगी.
क्रूड ऑयल की कीमत ईरान जंग से पहले के लेवल पर पहुंची
यूएस ने ईरान से बैन हटाया, सस्ता तेल खरीद सकते हैं दूसरे देश
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की आवाजाही होने से दाम नॉर्मल हुए
रूस ने प्रीमियम लेने की बजाय क्रूड पर डिस्काउंट देना शुरू किया
यूएई (UAE) के ओपेक ग्रुप से बाहर होने से तेल का प्रोडक्शन बढ़ेगा
बाजार में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, भारतीय रिफाइनरियां मोलभाव कर सकेंगी
अभी तक रिफाइनरियों की तरफ से उस महंगे क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जा रहा है, जिसे कीमत बढ़ने के बाद खरीदा गया था. इसलिए सस्ते क्रूड ऑयल का फायदा घरेलू बाजार में जुलाई-सितंबर तिमाही में दिखाई देगा. यदि क्रूड ऑयल के दाम इसी लेवल पर बने रहे तो रिफाइनरियों को सितंबर तिमाही में मोटा प्रॉफिट होने की उम्मीद है. इंडस्ट्री से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि यह तब और भी ज्यादा संभव है जब पेट्रोल-डीजल के रिटेल प्राइस पूरी तरह स्थिर रहें. फिलहाल रिटेल मार्केट में रिटेल प्राइस पहले के लेवल से 8 रुपये प्रति लीटर ज्यादा हैं.
इसके अलावा कंपनियों का प्रॉफिट बना रहे इसके लिए यह भी जरूरी है कि केंद्र सरकार मार्च में घोषित की गई 10 रुपये प्रति लीटर की टैक्स कटौती को वापस लेने का किसी तरह का फैसला नहीं करे. मौजूदा सप्लाई सिस्टम पर एक अधिकारी ने ईटी से बातचीत में बताया कि हालात अभी अनिश्चित बने हुए हैं. अमेरिका-ईरान समझौते का अंतिम रूप क्या होगा और ईरानी व रूसी तेल पर बैन का भविष्य क्या होने वाला है, यह साफ नहीं है. दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक चीन के अगले कदम पर भी दुनिया की नजर है.
चीन ने दाम बढ़ने पर पिछले दो महीने के दौरान अपनी तेल खरीद को काफी कम कर दिया. इससे भी दुनियाभर में कीमत को कंट्रोल करने में मदद मिली. यदि चीन अपने स्ट्रैटजिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) को तेजी से भरता है तो बाजार में तेल की फिर कमी हो सकती है. इसका असर कीमत पर दिखाई दे सकता है. मौजूदा हालात के बीच भारतीय रिफाइनरियां सबसे सस्ता क्रूड ऑयल तलाशने में जुटी हैं. होर्मुज खुलने के बाद वे वेस्ट एशियाई देशों के साथ पुराने एग्रीमेंट को पूरा करने पर भी काम कर रही हैं.
इराक, कुवैत, कतर और सऊदी अरब जैसे देश पहले किसी दिक्कत के कारण सप्लाई को रोक दिया था और वादा पूरा नहीं कर पाए. अब ये सभी देश तेल की डिलीवरी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. कुछ रिफाइनरियों ने नए ऑर्डर देना और लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था करना भी शुरू कर दिया है. बाकी कंपनियां अपनी पुरानी व्यवस्था पूरी होने के बाद वहां से दोबारा तेल मंगाना शुरू कर देंगी.