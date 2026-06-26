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चारों तरफ से म‍िल रहा सस्‍ता क्रूड, रूस भी दे रहा ड‍िस्‍काउंट, इंड‍ियन रिफाइनरियों की मौज; क‍ितना होगा फायदा?

Strait of Hormuz Reopening: स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने के बाद सस्‍ता क्रूड ऑयल आना शुरू हो गया है. ब्रेंट क्रूड के दाम ग‍िरकर 72 डॉलर प्रत‍ि बैरल तक आ गए. लेक‍िन अब रूस भी तेल पर पहले की तरफ ड‍िस्‍काउंट ऑफर कर रहा है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 26, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:39 AM IST
चारों तरफ से म‍िल रहा सस्‍ता क्रूड, रूस भी दे रहा ड‍िस्‍काउंट, इंड‍ियन रिफाइनरियों की मौज; क‍ितना होगा फायदा?
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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