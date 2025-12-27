Advertisement
SBI-PNB नहीं... यहां म‍िल रहा सबसे सस्‍ता होम लोन, ब्‍याज दर सुनकर ही चकरा जाएगा स‍िर

RBI Repo Rate: आरबीआई की एमपीसी (MPC) ने दिसंबर में रेपो रेट घटाकर 5.25% कर दिया. इससे बैंक‍िंग सेक्टर में लोन सस्ते होने शुरू हो गए. घर खरीदने वालों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा. इसका असर सीधा होम लोन की EMI पर पड़ता है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 27, 2025, 12:39 PM IST
Cheapest Home Loan: र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) ने 5 दिसंबर 2025 को रेपो रेट में 25 बेस‍िस प्‍वाइंट की कटौती कर आम आदमी को राहत दी. इसके बाद बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने अपने लेंडिंग रेट को कम कर द‍िया. पहले होम लोन का रेट 9% के करीब था, लेक‍िन अब ज्‍यादातर बैंकों की ब्‍याज दर 8% के करीब है. होम लोन की ब्‍याज दर के मामले में एलआईसी (LIC) हाउसिंग फाइनेंस (LIC के सब्सिडियरी) ने सबको पीछे छोड़ दिया है. कंपनी की तरफ से नए होम लोन पर 7.15% से शुरू होने वाला इंटरेस्ट रेट घोषित क‍िया गया है.

22 दिसंबर से लागू क‍िया न‍ियम

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से घोष‍ित की गई ब्‍याज दर देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई (SBI) से भी 0.10% कम है. इस रेट को एलआईसी हाउस‍िंग फाइनेंस की तरफ से 22 दिसंबर 2025 से लागू क‍िया जा चुका है. आरबीआई (RBI) की एमपीसी (MPC) ने दिसंबर में रेपो रेट घटाकर 5.25% कर दिया. इससे बैंक‍िंग सेक्टर में लोन सस्ते होने शुरू हो गए. घर खरीदने वालों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा. इसका असर सीधा होम लोन की EMI पर पड़ता है.

LIC हाउसिंग फाइनेंस का नया रेट
LIC हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से नए होम लोन पर शुरुआती ब्‍याज दर 7.15% की ऑफर की जा रही है. यह ब्‍याज दर 825+ CIBIL स्कोर पर ऑफर की जा रही है. यह ब्‍याज दर लोन अमाउंट 5 करोड़ रुपये तक के लोन पर प्रभावी है. कंपनी का कहना है कि बाजार में खरीदारी धीमी चल रही है, इससे घर खरीदने का प्‍लान करने वालों को फायदा म‍िलेगा. साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग भी बढ़ेगी.

SBI से कैसे है सस्‍ता?
देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई (SBI) नए होम लोन को 7.25% से शुरू कर रहा है. बैंक की तरफ से यह ब्‍याज दर 15 दिसंबर 2025 से लागू से लागू की गई है. जबक‍ि LIC की ब्‍याज दर 7.15% इससे 0.10% कम है. अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले कस्‍टर के ल‍िये LIC सबसे सस्ता ऑप्शन है. प्राइवेट और दूसरे पब्लिक बैंकों के मुकाबले भी LIC कम ब्‍याज पर होम लोन ऑफर कर रहा है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

