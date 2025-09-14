Home Loan: घर खरीदना चाहते हैं? ये बैंक दे रहे हैं सबसे कम ब्याज दर पर लोन?
Home Loan: घर खरीदना चाहते हैं? ये बैंक दे रहे हैं सबसे कम ब्याज दर पर लोन?

घर खरीदने का सपना हर आम आदमी का होता है. अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो होम लोन की ब्याज दर आपके पूरे वित्तीय बोझ को तय करती है. थोड़ा सा ब्याज दर का अंतर भी लाखों रुपये बचा सकता है. त्योहारी सीजन के करीब आते ही बैंक होम लोन को लेकर आकर्षक ऑफर दे रहे हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 14, 2025, 04:00 PM IST
Home Loan: घर खरीदना चाहते हैं? ये बैंक दे रहे हैं सबसे कम ब्याज दर पर लोन?

Personal Finance: घर खरीदने का सपना हर आम आदमी का होता है. अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो होम लोन की ब्याज दर आपके पूरे वित्तीय बोझ को तय करती है. थोड़ा सा ब्याज दर का अंतर भी लाखों रुपये बचा सकता है. त्योहारी सीजन के करीब आते ही बैंक होम लोन को लेकर आकर्षक ऑफर दे रहे हैं. 50 लाख रुपये के 20 साल के होम लोन पर फिलहाल अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरें 7.3 प्रतिशत से 9 प्रतिशत के बीच हैं. हालांकि, ब्याज दरें आपके क्रेडिट स्कोर और इनकम पर निर्भर करती हैं. RBI की ओर से रेपो रेट कम करने के बाद कई बैंकों ने अपनी होम लोन ब्‍याज दरें कम की हैं. 

पब्लिक सेक्टर बैंक का रेट 

केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 50 लाख रुपये के 20 साल के लोन के लिए ब्याज दर 7.3 प्रतिशत से शुरू कर रहे हैं. इसकी EMI 39,670 रुपये प्रति महीना है. वहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्याज दर 7.45 प्रतिशत है और इसकी EMI 40,127 रुपये प्रति महीना है.  अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की बात करें तो इसकी ब्याज दर 7.5% से शुरू हो रही है इसकी EMI 40,280 रुपये प्रति महीना है. 

प्राइवेट बैंक का हाल 

ICICI बैंक की ब्याज दर 7.7 प्रतिशत है और इसकी EMI 40,893 रुपये प्रति महीना है. HDFC बैंक की ब्याज दर 7.9 प्रतिशत है और इसकी EMI 41,511 रुपये प्रति महीना है. कोटक महिंद्रा बैंक की ब्याज दर 7.99 प्रतिशत है और इसकी EMI 41,791 रुपये प्रति महीना है. एक्सिस बैंक की ब्याज दर 8.35 प्रतिशत है और इसकी EMI 42,918 रुपये प्रति महीना है. एस बैंक की ब्याज दर 9 प्रतिशत है और इसकी EMI 44,986 रुपये प्रति महीना है प्राइवेट बैंक में सबसे महंगा लोन एस बैंक है. 

