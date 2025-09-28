Advertisement
जितने में आप खरीदते हैं पानी की एक बोतल, उतने में यहां खरीद लेंगे 8 लीटर पेट्रोल, ₹85 में तो टंकी फुल

World Cheapest Petrol: दुनिया के अलग-अलग हिस्से में चल रहे युद्ध, टैरिफ विवाद और ग्लोबल टेंशन के बीच इन दिनों क्रूड ऑयल के दाम में काफी उठा-पटक देखने को मिल रही है.  भू-राजनीतिक तनाव के चलते पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ रही है. पेट्रोल की ऊंची कीमत लोगों की जेब ढीली कर रही है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 28, 2025, 08:08 AM IST
Cheapest Petrol Price: दुनिया के अलग-अलग हिस्से में चल रहे युद्ध, टैरिफ विवाद और ग्लोबल टेंशन के बीच इन दिनों क्रूड ऑयल के दाम में काफी उठा-पटक देखने को मिल रही है.  भू-राजनीतिक तनाव के चलते पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ रही है. पेट्रोल की ऊंची कीमत लोगों की जेब ढीली कर रही है. लंबे वक्त से लोगों को पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई बड़ी राहत नहीं मिली है. भारत के अधिकांश शहरों में पेट्रोल की कीमत सौ के आंकड़े को छू रही है तो डीजल के दाम सौ के पार है. दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल के लिए आपको  94.77 रुपये चुकाने पड़ते हैं, लेकिन दुनिया में कई देश ऐसे भी है, जहां तेल पानी से सस्ता बिकता है.  

कहां मिलता है दुनिया का सबसे सस्ता तेल  

 भारत नें भले ही पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है, लेकिन कई देश ऐसे भी है, जहां तेल की कीमत पानी की बोतल से भी सस्ती है. भारत में एक लीटर एक लीटर पानी की कीमत 15 से 20 रुपये है, वहीं लीबिया में एक लीटर पेट्रोल की कीमत इस पानी की बोतल से भी कम है.  20 रुपये में जहां आप भारत में  1 लीटर वाली पानी की बोतल खरीद सकते हैं तो वहीं इतने ही रुपये में आप लीबिया में 8 लीटर पेट्रोल खरीद लेंगे.  रूसी तेल पर अटकी है ट्रंप की गड्डी, अब भारत के मुंह में जबरन मक्का ठूंसने को बेताब अमेरिका, क्या फिर फंस गई ट्रेड डील?

कहां बिकता है सबसे सस्ता पेट्रोल 

ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेस डॉट कॉम के मुताबित दुनिया का सबसे सस्ता पेट्रोल ईरान, इराक में नहीं बल्कि लीबिया में मिलता है. वहां एक लीटर पेट्रोल की कीमत सिर्फ 2.43 रुपये है. सस्ते पेट्रोल वाले देशों में दूसरे नंबर पर ईरान है. जहां एक लीटर पेट्रोल की कीमत 2.51 रुपये प्रति लीटर है. नॉर्थ अफ्रीका का देश लीबिया के पास तेल का विशाल भंडार है. यह उत्तर में भूमध्य सागर और पूर्व में मिस्र से जुड़ा हुआ है.  इस देश के पास 48.3 हजार मिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है.  

सस्ता तेल बेचने वाले टॉप 10 देश  

लीबिया: 2.43 रुपये/ लीटर
ईरान: 2.51 रुपये/ लीटर
वेनेजुएला: 3.07 रुपये/ लीटर
अंगोला:  28.75 रुपये/ लीटर
कुवैत: 30.26 रुपये/ लीटर
अल्जीरिया: 31.26रुपये/ लीटर
मिस्त्र: 34.73 रुपये/ लीटर
तुर्केमेनिस्तान: 37.62 रुपये/ लीटर
कजाकिस्तान: 39.73 रुपये/ लीटर
मलेशिया: 42.84 रुपये/ लीटर
 

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

