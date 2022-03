होली पर कैशबैक ऑफर्स के नाम पर लगाया जा रहा है चूना, सरकार ने जारी किया अलर्ट

नई दिल्ली: आज के जमाने में बैंक से जुड़े काम-काज और लेन-देन काफी आसान हो गया है. आप अपने मोबाइल से घर बैठे ये सभी काम कर सकते हैं. लेकिन इन दिनों साइबर फ्रॉड के मामले भी बढ़ रहे हैं. कई जालसाज कैशबैक के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं, जिसे लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया है. गृहमंत्रालय के अधीन ट्विटर हैंडल साइबर दोस्त ने इसे लेकर कई ट्वीट किए हैं.

साइबर दोस्त ने ट्वीट करते हुए कहा कि 'एक खुश और साइबर सुरक्षित 'होली' का त्योहार मनाएं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनवेरिफाइड पोस्ट या न्यूज शेयर या फॉरवर्ड न करें. सावधान रहें और साइबर सेफ रहें. एक अन्य ट्वीट में साइबर दोस्त ने कहा है कि 'सोशल मीडिया पर यूपीआई एप के जरिये भुगतान का ऑफर करने वाले डिस्‍काउंट कूपन, कैशबैक और फेस्टिवल कूपन से संबंधित विभिन्‍न छलपूर्ण आकर्षक विज्ञापनों से सावधान. सतर्क रहें और साइबर सुरक्षित रहें.'

Have a happy and cybersafe "Holi" festival. Don't share or forward unverified posts/news on social media platform. Beware and be cybersafe. pic.twitter.com/MsqOmsp9QS

— Cyber Dost (@Cyberdost) March 16, 2022