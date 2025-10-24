छठ पूजा पर मिलेगा कंफर्म टिकट! रेलवे का बड़ा फैसला, चलेंगी 1500 स्पेशल ट्रेनें

Indian Railway : हर साल की तरह इस बार भी छठ पूजा के लिए रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. इसी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया है. रेलवे आने वाले पांच दिनों में रेलवे 1,500 स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रही है ताकि हर यात्री सुरक्षित और आराम से अपने घर तक जा सके.

अगले 5 दिनों में 1,500 विशेष ट्रेनें

रेल मंत्रालय के प्रेस नोट में बताया गया कि त्योहारों के इस मौसम में भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए लगातार अपनी सर्विस का विस्तार कर रही है. नियमित ट्रेनों के अलावा, अगले 5 दिनों में 1,500 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है यानी हर दिन करीब 300 ट्रेनें यात्रियों की सर्विस में रहेंगी. छठ के मौके पर स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ से निपटने के लिए रेलवे ने खास तरह के इंतजाम किये हैं. इतना ही नहीं भीड़ से न‍िपटने के ल‍िए डिवीजन, जोनल और बोर्ड लेवल पर तीन वार रूम तैयार क‍िये गए हैं. स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ के हिसाब से फैसले लिये जा रहे हैं.

12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें

रेलवे मंत्रालय ने बताया कि इस फेस्टिव सीजन यानी 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 के बीच कुल 61 दिनों में 12,000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाने का प्लान है.

रेल भवन में एक वॉर रूम बनाया गया

रेलवे ने यात्रियों की भीड़ पर नजर रखने और उनका प्रबंधन करने के लिए रेल भवन में भी एक वॉर रूम स्थापित किया है. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह कमांड सेंटर र‍ियल टाइम पर निगरानी रखने में सक्षम है और अधिकारियों को भीड़भाड़, यात्रियों की शिकायतों और संभावित घटनाओं का तुरंत समाधान करने में सक्षम बनाता है. वॉर रूम पूरे रेलवे नेटवर्क की देखरेख करने वाली एक प्रभावी प्रणाली के रूप में विकसित हो चुका है. इसमें रेलवे बोर्ड, जोनल और डिवीजन लेवल पर 80 से ज्‍यादा वॉर रूम एक्‍ट‍िव हैं.